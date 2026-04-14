Veszik az OTP-t - Itt az új történelmi csúcs!

5 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt a BUX index hétfőn. A Tisza Párt győzelmének nagy nyertesei a nagypapírok voltak. Az OTP kiemelkedő, 96,6 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 8,4 százalékot emelkedett. A Mol eközben 8, a Telekom 2, a Richter pedig 1,6 százalékos pluszban zárt.

Ezzel az emelkedéssel nem csak a BUX, de a Mol, az OTP, valamint a Richter is soha nem látott történelmi csúcson zárta a hétfői kereskedést.