Veszik az OTP-t - Itt az új történelmi csúcs!

Ma itthon nem várható kiemelt adatközlés, nemzetközi szinten a délutáni amerikai termelői inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulásokat.
Új csúcson az OTP
45 700 forintnál új történelmi csúcsot ért el ezekben a percekben az OTP.
A forgalom is kiemelkedő, már mintegy 12,8 milliárd értékben cseréltek gazdát a bank papírjai a Budapesti Értéktőzsdén.
Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus
Részvényenként 0,92 euró osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös pénzügyi év után a Shopper Park Plus.
Megjött a felpattanás az európai tőzsdékre
A DAX 1, a CAC 0,4, az FTSE pedig 0,3 százalékos pluszban van már a nyitást követő percekben.
Fordul az Opus is
Felpattantak a NER-papírok, a 4iG után már az Opus is emelkedik, jelenleg mintegy 7,2 százalékos pluszban van az árfolyam a tegnapi 30 százalékos esés után.
Pattan a 4iG
A 4iG árfolyama már 6,9 százalékos pluszban van a nyitást követően.
Kisebb nyomás alatt a NER-papírok
A Delta részvényei 3,8, a Gránt Bank árfolyama pedig 2,8 százalékos mínuszban vannak a nyitást követően. Az Opus eközben stagnál, a 4iG pedig 2 százalékot pattant a nyitást követő percekben.
Vegyes nyitás
A BUX 0,5 százalékos mínuszban kezdi a napot, a blue chipek pedig vegyes képet festenek a nyitást követően.
A tegnapi nap 8,6, illetve 8 százalékot emelkedő Mol 1,3, illetve 0,5 százalékos mínuszban vannak. A Richter eközben 0,5, a Telekom pedig 0,7 százalékot emelkedett.
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Az elmúlt hónapokban egymás után érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re, most az Autonomous Research lépett.
Nagyot ment tegnap a magyar tőzsde
5 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt a BUX index hétfőn. A Tisza Párt győzelmének nagy nyertesei a nagypapírok voltak. Az OTP kiemelkedő, 96,6 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 8,4 százalékot emelkedett. A Mol eközben 8, a Telekom 2, a Richter pedig 1,6 százalékos pluszban zárt.
Ezzel az emelkedéssel nem csak a BUX, de a Mol, az OTP, valamint a Richter is soha nem látott történelmi csúcson zárta a hétfői kereskedést.
Pattannak a fémek
Az iráni deeszkalációs hírek hatására egy felpattanás kezdődött a nemesfémekben.
Az arany árfolyama most 0,5 százalékos pluszban van, az ezüsté pedg mintegy 1,7 százalékkal került már feljebb.
Esni kezdett az olajár
Kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására - tudósított a CNBC.
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén. A Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján többről is részletesen szó lesz, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre.
Ázsia emelkedett
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,57 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,33 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,36 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,79 százalékot eshet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Globálisan kora hajnalban a kínai export és import adatok érkeznek, majd napközben az IEA olajpiaci jelentésére és az IMF World Economic Outlook publikációjára figyelhetnek a befektetők. Délután az amerikai termelői infláció márciusi alakulása hozhat új információkat a tengerentúlról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 218,25
|0,6%
|3,3%
|3,6%
|0,3%
|19,9%
|43,2%
|S&P 500
|6 886,24
|1,0%
|4,2%
|3,8%
|0,6%
|28,4%
|66,3%
|Nasdaq
|25 383,72
|1,1%
|4,9%
|4,1%
|0,5%
|35,8%
|81,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 502,77
|-0,7%
|5,8%
|5,0%
|12,2%
|68,2%
|89,9%
|Hang Seng
|25 660,85
|-0,9%
|2,2%
|0,8%
|0,1%
|22,7%
|-10,0%
|CSI 300
|4 646,15
|0,2%
|4,6%
|-0,5%
|0,4%
|23,9%
|-5,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 742,44
|-0,3%
|2,5%
|1,3%
|-3,1%
|16,5%
|55,8%
|CAC
|8 235,98
|-0,3%
|3,4%
|4,1%
|1,1%
|15,9%
|33,2%
|FTSE
|10 582,96
|-0,2%
|1,4%
|3,1%
|6,6%
|32,9%
|53,6%
|FTSE MIB
|47 527,16
|-0,2%
|4,2%
|7,2%
|5,7%
|39,7%
|93,2%
|IBEX
|18 023,8
|-1,0%
|2,7%
|5,7%
|4,1%
|46,7%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 459,59
|4,9%
|12,5%
|14,5%
|25,6%
|64,2%
|225,3%
|ATX
|5 797,75
|-0,3%
|6,2%
|10,2%
|8,9%
|56,0%
|81,6%
|PX
|2 647,18
|-0,1%
|4,4%
|5,2%
|-1,4%
|33,3%
|140,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 750
|8,4%
|21,6%
|26,0%
|27,5%
|92,6%
|245,3%
|Mol
|4 380
|8,0%
|11,0%
|13,9%
|49,0%
|54,2%
|110,6%
|Richter
|13 000
|1,6%
|7,0%
|9,4%
|31,8%
|27,0%
|48,1%
|Magyar Telekom
|2 384
|2,0%
|11,2%
|16,3%
|33,0%
|49,9%
|478,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,72
|2,4%
|-11,7%
|2,3%
|75,9%
|62,7%
|67,4%
|Brent
|95,27
|0,0%
|-12,5%
|-7,2%
|56,6%
|45,9%
|49,3%
|Arany
|4 707,77
|-1,6%
|1,0%
|-6,4%
|8,9%
|45,5%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|363,7
|-3,1%
|-4,6%
|-7,5%
|-5,3%
|-11,2%
|1,2%
|USDHUF
|310,5760
|-2,9%
|-6,0%
|-9,6%
|-5,0%
|-14,0%
|3,1%
|GBPHUF
|417,1499
|-3,2%
|-4,6%
|-8,4%
|-5,3%
|-11,6%
|0,9%
|EURUSD
|1,1711
|-0,2%
|1,5%
|2,3%
|-0,3%
|3,3%
|-1,8%
|USDJPY
|159,1350
|0,0%
|-0,1%
|-0,3%
|1,5%
|10,9%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3462
|0,0%
|1,7%
|1,7%
|0,1%
|3,1%
|-2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 447
|2,0%
|8,1%
|4,9%
|-16,1%
|-10,7%
|17,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|-0,7%
|-1,1%
|0,4%
|3,1%
|-4,0%
|164,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|1,4%
|3,1%
|3,9%
|7,0%
|22,6%
|-1 027,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,31
|-4,7%
|-10,0%
|-14,8%
|-8,2%
|-11,9%
|126,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
