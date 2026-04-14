Visszapattant az Opus és a 4iG a tegnapi zuhanások után

A blue chipek többsége esett a mai kereskedésben, az OTP óriási, 60 milliárd forintos forgalommal, így a BUX is mínuszban zárt, de több, a NER-hez köthető midcap részvény viszont felfelé korrigált a tegnapi zuhanások után, nagyot ment a 4iG és az Opus is ma.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A blue chipeknél rossz volt a hangulat, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A midcap részvényeknél nagyot mentek ma a tegnap nagyot eső NER-papírok,

az Opus és a MBH JZB vezette a sort 21,3 illetve 10,5 százalékos emelkedéssel, de a 4iG is több mint 10 százalékot erősödött.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 60,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: a-wrangler

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ