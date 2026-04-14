LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Visszapattant az Opus és a 4iG a tegnapi zuhanások után
Üzlet

Visszapattant az Opus és a 4iG a tegnapi zuhanások után

Portfolio
A blue chipek többsége esett a mai kereskedésben, az OTP óriási, 60 milliárd forintos forgalommal, így a BUX is mínuszban zárt, de több, a NER-hez köthető midcap részvény viszont felfelé korrigált a tegnapi zuhanások után, nagyot ment a 4iG és az Opus is ma.
Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A blue chipeknél rossz volt a hangulat, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A midcap részvényeknél nagyot mentek ma a tegnap nagyot eső NER-papírok,

az Opus és a MBH JZB vezette a sort 21,3 illetve 10,5 százalékos emelkedéssel, de a 4iG is több mint 10 százalékot erősödött.

Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet

Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 60,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

Több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a legnagyobb magyar cégek, így lehet hozzájutni

Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
