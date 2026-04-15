A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq

Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Egy manhattani szövetségi esküdtszék kimondta, hogy a Live Nation és leányvállalata, a Ticketmaster jogellenesen monopolhelyzetet épített ki a nagy koncerthelyszínek piacán. A több mint harminc amerikai tagállam által indított perben hozott ítélet komoly vereséget jelent a szórakoztatóipar egyik legnagyobb szereplőjének - írta meg a Boston Herald.
Rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq
7022,5 pontos értéken, új történelmi rekordon zárt a S&P 500 Amerikában. Az ugrás oka, hogy a befektetők körében megugrott az a remény, hogy hamarosan lezárulhat az iráni háború. A mutatók ezen a héten már három százalékot emelkedtek.
Hasonlóan a piaci reményekből táplálkozva a Nasdaq is történelmi csúcson zárt, a héten már 4 százalékot, a mai napon 0,8 százalékot emelkedve.
Amerikában a Dow Jones lóg ki a sorból, amely 0,15 százalékot csökkent, 72 pontos visszaesést követően.
A 1980-as évek óta nem láttak ilyet a Nasdaqon
A Nasdaqon mindössze 11 kereskedelmi nap kellett ahhoz, hogy a túladottból túlvásárolta forduljon át az index, ez általában sokkal több időt szokott igénybe venni. A mostani trendváltozás annyira gyorsan ment végbe, hogy ilyenre még az elemzők se láttak példát az elmúlt több mint 40 évben.
Esésben a DOW
Az amerikai Dow Jones ipari átlaga a mai nap folyamán 94 pontos esésben van, ez 0,19 százalékos csökkenésnek felel meg. A csökkenés ellenére a DOW továbbra is 1 százalék körüli emelkedésben van az elmúlt egy hét alapján.
Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának
A világ legnagyobb elektromos autóhoz akkumulátorokat gyártó vállalata, a kínai CATL 30 milliárd jüanos (4,4 milliárd dolláros) beruházással hoz létre bányászati leányvállalatot - számolt be a South China Morning Post.
Elhunyt Mark Mobius
89 éves korában ment el a híres befektető, Mark Mobius, aki számtalan olyan piacon nyitott elsőként, amelyeket a globális befektetők addig figyelmen kívül hagytak.
Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt
A Wall Street legnagyobb bankjai az első negyedévben összesen több mint ötezer munkahelyet szüntettek meg, miközben rekordközeli profitot termeltek. A létszámcsökkentés mögött egyre inkább a mesterséges intelligencia térnyerése húzódik meg - számolt be a Business Times.
Az S&P 500 jól teljesít ma: közel a történelmi csúcs
Szerdán emelkedett az S&P 500, méghozzá az új történelmi csúcs közelében járnak. A pozitív hangulatot a befektetők körében az iráni háború várható befejezésének közelsége adja.
Politikai földindulás Magyarországon pont, mint a lengyeleknél - Nálunk is tőzsdei szárnyalás jön?
Nagy mozgásokat hozott a magyar tőzsdén a hétvégi választások eredménye. Számos piaci szereplő a 2023-as lengyelországi kormányváltással von párhuzamot a hosszabb távú kilátásokat illetően, ami ott javuló gazdasági mutatókat és tőzsdei felülteljesítést hozott. Egyes vélemények szerint a lengyel példához hasonlóan átárazódás kezdődhet a jelenleg nagy diszkonttal forgó magyar részvényeknél, ami katalizátort jelenthet a hazai részvénypiacnak. Megnéztük, hogy a lengyel tőzsdén mi történt a választásokat követően, hogy mely részvények profitáltak a leginkább a fordulatból, és azt is, hogy mi várhat ennek fényében a hazai papírokra.
Enyhe emelkedésben van a DAX
A német DAX kisebb mozgásokban van egész nap, jelenleg kisebb emelkedés látható a mutatókban.
Pluszos zárás a magyar tőzsdén
Iránykeresés jellemzi az európai és amerikai tőzsdéket a szerdai kereskedésben, a BUX kis pluszban zárta a napot.
Közel 7 százalékos osztalékhozamot kínál egy magyar részvény
Az ANY Biztonsági Nyomda ma megtartott közgyűlése az igazgatóság javaslatát elfogadva 503 forint részvényenkénti osztalékot szavazott meg - derül ki a cég mai közleményéből.
Közeledik történelmi csúcsához az S&P 500
Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,2 százalékos erősödéssel nyitott, és már kevesebb mint 1 százaléknyira van a január végén felállított történelmi csúcsától.
Csorog lefelé a BUX
Csorog lefelé a BUX index, már csak 0,1 százalékos pluszban az árfolyam. Eközben az európai tőzsdéken is bizonytalanabbra fordult a hangulat, az európai tőzsdék vegyesen állnak és az amerikai határidős indexek is felemás elmozdulásokat mutatnak.
Rengeteg embert küldenek utcára, mert a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat
A Snapchat anyavállalata, a Snap bejelentette, hogy jelentős leépítésre készül, a mesterséges intelligenciára támaszkodva kívánja hatékonyabbá tenni a működését. A hír hatására a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett ma a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.
A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam
2,6%-os pluszban van a nyitás előtt a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bank első negyedéves nyeresége 5,6 milliárd dollárra emelkedett. A bővülést a Reuters szerint elsősorban az élénk felvásárlási piac és a kereskedési bevételek megugrása hajtotta.
Felülteljesítő a BUX az európai indexek között
Az európai indexek többsége kis mínuszban áll és az amerikai tőzsdéken is minimális csökkenésekkel kezdődhet a nap a határidős indexek állása alapján, a BUX index kis emelkedéssel felülteljesítő.
Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac
A Bank of America részvényárfolyama 1,2%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben, miután a társaság első negyedéves nyeresége jelentősen nőtt, ugyanis a globális piacok megnövekedett volatilitása fellendítette a pénzintézet kereskedési tevékenységét.
Megkapta az engedélyt az OTP: újabb 60 milliárd forintért vehet sajátrészvényeket
Újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Vegyes elmozdulások Európában
Az európai tőzsdék vegyesen állnak a mai kereskedésben, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 minimális pluszban, míg a CAC-40 esik.
Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki
A Renault a következő két évben 15-20 százalékkal csökkenti mérnöki állományának létszámát világszerte. A döntés célja, hogy a vállalat versenyképesebb legyen a kínai riválisokkal szemben.
Itt a nagy fordulat? Ugranak a Stellantis eladásai
A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.
Ledolgozta a hétfői esést az Opus és a 4iG
A NER-részvényeknél emelkedés látszik ma reggel, pattan vissza a 4iG és az Opus árfolyama is:
a 4iG 8,3 százalékos pluszban van, az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a hétfői esést ledolgozta mára a részvény,
az Opus 14,7 százalékos pluszban, a forgalom az időarányos átlagnak közel háromszorosa, és szintén a pénteki szintig emelkedett vissza a papír.
Veszi saját részvényeit a Waberer's
Vette a saját részvényeit a Waberer’s a tegnapi kereskedésben, 1438 darab részvényt vásárolt tegnap a BÉT-en 4539,56 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a saját részvények száma 538 981 darab.
Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború
Meredeken zuhantak a luxusipari részvények szerdán, miután a Gucci anyavállalata, a Kering, valamint a Hermès is az elemzői várakozásoktól elmaradó első negyedéves eredményeket közölt, miután a közel-keleti konfliktusok miatt csökkent a forgalmuk - közölte a Cnbc.
Kis pluszok Európában
Minimális pluszokkal kezdődik a nap a magyar tőzsdén, a DAX és az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,1 százalékot erősödött. Kivételt képez a francia piac, ahol a luxuscégek részvényei húzzák lefelé az indexet, a CAC-40 0,6 százalékot esett.
Emelkedésekkel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, mérsékelt mozgásokkal, a hétvégi választások eredményei mellett a kedvező nemzetközi hangulat fűti ma az erősödést, a blue chipek mindegyike kis pluszban áll és emelkedik a 4iG és az Opus is.
Kis emelkedés a magyar tőzsdén
Mérsékelt mozgásokkal indul ma a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, a blue chpek a Mol kivételével emelkednek, míg az elmúlt napokban nagyot mozgó NER-papírok közül a 4iG és Opus kissé emelkedik.
Vegyes értékesítési adatok jöttek az AutoWallistól
Vegyes értékesítési adatokat publikált az AutoWallis, összesen 2 százalékkal csökkentek az eladások, elsősorban a Nagykereskedelmi üzletág gyengélkedése miatt, miközben a Kiskereskedelmi szegmens növelni tudta értékesítését. A Mobilitási Szolgáltatások Üzletág erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott.
Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot
Az ASML az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipkereslet továbbra is töretlen. A holland cég egyúttal megemelte 2026-os árbevételi előrejelzését - számolt be a Cnbc.
Vette tovább saját részvényeit az Opus
Vette tovább saját részvényeit az Opus Global tegnap a BÉT-en, április 14-én 165 657 darab részvényt vásárolt 331,45 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 53 883 209 db, csoport szinten összesen 173 397 864 db (24,83%).
Jó a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma optimista a hangulat, a Nikkei 1,06 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,85 százalékkal került feljebb.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,63 százalékot emelkedhet, a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a februári ipari termelés második becslését közli. A nemzetközi események közül délelőtt az eurózóna februári ipari termelési adata, délután pedig az amerikai export és import árak márciusi alakulása lesz a főszerepben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 535,99
|0,7%
|4,2%
|4,2%
|1,0%
|19,8%
|43,9%
|S&P 500
|6 967,38
|1,2%
|5,3%
|5,1%
|1,8%
|28,9%
|68,9%
|Nasdaq
|25 842
|1,8%
|6,8%
|6,0%
|2,3%
|37,5%
|87,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 877,39
|2,4%
|8,3%
|7,5%
|15,0%
|70,3%
|95,4%
|Hang Seng
|25 872,32
|0,8%
|3,0%
|1,6%
|0,9%
|20,8%
|-10,5%
|CSI 300
|4 701,28
|1,2%
|5,9%
|0,7%
|1,5%
|25,1%
|-5,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 044,22
|1,3%
|4,9%
|2,5%
|-1,8%
|14,7%
|58,1%
|CAC
|8 327,86
|1,1%
|5,3%
|5,3%
|2,2%
|14,5%
|34,1%
|FTSE
|10 609,06
|0,2%
|2,5%
|3,4%
|6,8%
|30,4%
|52,9%
|FTSE MIB
|48 175,65
|1,4%
|6,1%
|8,7%
|7,2%
|37,6%
|96,0%
|IBEX
|18 286,1
|1,5%
|4,8%
|7,2%
|5,7%
|45,0%
|112,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 891,09
|-0,4%
|10,3%
|14,1%
|25,1%
|61,6%
|226,7%
|ATX
|5 898,35
|1,7%
|8,4%
|12,1%
|10,7%
|53,6%
|84,0%
|PX
|2 675,56
|1,1%
|5,0%
|6,3%
|-0,4%
|32,1%
|144,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 000
|-1,7%
|17,0%
|23,9%
|25,4%
|86,8%
|240,2%
|Mol
|4 400
|0,5%
|9,5%
|14,4%
|49,7%
|53,0%
|115,1%
|Richter
|12 970
|-0,2%
|6,2%
|9,2%
|31,5%
|26,2%
|50,5%
|Magyar Telekom
|2 350
|-1,4%
|7,3%
|14,6%
|31,1%
|45,6%
|459,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,07
|-7,6%
|-18,8%
|-5,5%
|62,5%
|50,1%
|47,4%
|Brent
|99,48
|0,0%
|-9,0%
|-3,1%
|63,5%
|51,9%
|49,2%
|Arany
|4 795,02
|1,9%
|3,3%
|-4,7%
|10,9%
|49,4%
|176,3%
|Devizák
|EURHUF
|363,7250
|0,0%
|-4,7%
|-7,5%
|-5,3%
|-11,4%
|1,4%
|USDHUF
|308,0066
|-0,8%
|-6,6%
|-10,3%
|-5,8%
|-14,7%
|2,8%
|GBPHUF
|418,0649
|0,2%
|-4,3%
|-8,2%
|-5,1%
|-12,3%
|1,4%
|EURUSD
|1,1809
|0,8%
|2,0%
|3,2%
|0,5%
|3,9%
|-1,3%
|USDJPY
|159,5700
|0,0%
|-0,2%
|0,0%
|1,8%
|11,4%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3587
|0,9%
|2,6%
|2,6%
|1,0%
|3,0%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 184
|-0,4%
|3,1%
|4,6%
|-16,4%
|-12,3%
|17,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-1,0%
|-1,5%
|-0,5%
|2,1%
|-2,8%
|159,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-2,1%
|-1,9%
|1,8%
|4,8%
|20,5%
|-1 089,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,21
|-1,6%
|-10,9%
|-16,2%
|-9,6%
|-13,0%
|126,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Rasi Bhadramani
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek
Székesfehérvár fideszes polgármestere több ponton is kritizálta a leköszönő kormány választás kampányát.
Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között
Néhány részlet már ismert.
Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának
Megdobta a piacokat a helyzet.
Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető
Magyarországon is ismert volt a személye.
Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet
Hamarosan mindenkit elérnek a hatások.
Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben
Az iráni konfliktus ezen a fronton is nehéz helyzetbe hozza az EU-t
Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Folyamatosan növekszik a felhasználás mértéke.
Itt lehet az áttörés: megindulhatott a forgalom a Hormuzi-szoroson
Bászrába tart a tanker.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.