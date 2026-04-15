A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq

7022,5 pontos értéken, új történelmi rekordon zárt a S&P 500 Amerikában. Az ugrás oka, hogy a befektetők körében megugrott az a remény, hogy hamarosan lezárulhat az iráni háború. A mutatók ezen a héten már három százalékot emelkedtek.

Hasonlóan a piaci reményekből táplálkozva a Nasdaq is történelmi csúcson zárt, a héten már 4 százalékot, a mai napon 0,8 százalékot emelkedve.

Amerikában a Dow Jones lóg ki a sorból, amely 0,15 százalékot csökkent, 72 pontos visszaesést követően.