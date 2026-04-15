A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinál ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Vegyes elmozdulások Európában
Az európai tőzsdék vegyesen állnak a mai kereskedésben, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 minimális pluszban, míg a CAC-40 esik.
Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki
A Renault a következő két évben 15-20 százalékkal csökkenti mérnöki állományának létszámát világszerte. A döntés célja, hogy a vállalat versenyképesebb legyen a kínai riválisokkal szemben.
Itt a nagy fordulat? Ugranak a Stellantis eladásai
A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.
Ledolgozta a hétfői esést az Opus és a 4iG
A NER-részvényeknél emelkedés látszik ma reggel, pattan vissza a 4iG és az Opus árfolyama is:
a 4iG 8,3 százalékos pluszban van, az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a hétfői esést ledolgozta mára a részvény,
az Opus 14,7 százalékos pluszban, a forgalom az időarányos átlagnak közel háromszorosa, és szintén a pénteki szintig emelkedett vissza a papír.
Veszi saját részvényeit a Waberer's
Vette a saját részvényeit a Waberer’s a tegnapi kereskedésben, 1438 darab részvényt vásárolt tegnap a BÉT-en 4539,56 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a saját részvények száma 538 981 darab.
Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború
Meredeken zuhantak a luxusipari részvények szerdán, miután a Gucci anyavállalata, a Kering, valamint a Hermès is az elemzői várakozásoktól elmaradó első negyedéves eredményeket közölt, miután a közel-keleti konfliktusok miatt csökkent a forgalmuk - közölte a Cnbc.
Kis pluszok Európában
Minimális pluszokkal kezdődik a nap a magyar tőzsdén, a DAX és az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,1 százalékot erősödött. Kivételt képez a francia piac, ahol a luxuscégek részvényei húzzák lefelé az indexet, a CAC-40 0,6 százalékot esett.
Emelkedésekkel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, mérsékelt mozgásokkal, a hétvégi választások eredményei mellett a kedvező nemzetközi hangulat fűti ma az erősödést, a blue chipek mindegyike kis pluszban áll és emelkedik a 4iG és az Opus is.
Kis emelkedés a magyar tőzsdén
Mérsékelt mozgásokkal indul ma a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, a blue chpek a Mol kivételével emelkednek, míg az elmúlt napokban nagyot mozgó NER-papírok közül a 4iG és Opus kissé emelkedik.
Vegyes értékesítési adatok jöttek az AutoWallistól
Vegyes értékesítési adatokat publikált az AutoWallis, összesen 2 százalékkal csökkentek az eladások, elsősorban a Nagykereskedelmi üzletág gyengélkedése miatt, miközben a Kiskereskedelmi szegmens növelni tudta értékesítését. A Mobilitási Szolgáltatások Üzletág erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott.
Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot
Az ASML az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipkereslet továbbra is töretlen. A holland cég egyúttal megemelte 2026-os árbevételi előrejelzését - számolt be a Cnbc.
Vette tovább saját részvényeit az Opus
Vette tovább saját részvényeit az Opus Global tegnap a BÉT-en, április 14-én 165 657 darab részvényt vásárolt 331,45 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 53 883 209 db, csoport szinten összesen 173 397 864 db (24,83%).
Jó a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma optimista a hangulat, a Nikkei 1,06 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,85 százalékkal került feljebb.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,63 százalékot emelkedhet, a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a februári ipari termelés második becslését közli. A nemzetközi események közül délelőtt az eurózóna februári ipari termelési adata, délután pedig az amerikai export és import árak márciusi alakulása lesz a főszerepben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 535,99
|0,7%
|4,2%
|4,2%
|1,0%
|19,8%
|43,9%
|S&P 500
|6 967,38
|1,2%
|5,3%
|5,1%
|1,8%
|28,9%
|68,9%
|Nasdaq
|25 842
|1,8%
|6,8%
|6,0%
|2,3%
|37,5%
|87,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 877,39
|2,4%
|8,3%
|7,5%
|15,0%
|70,3%
|95,4%
|Hang Seng
|25 872,32
|0,8%
|3,0%
|1,6%
|0,9%
|20,8%
|-10,5%
|CSI 300
|4 701,28
|1,2%
|5,9%
|0,7%
|1,5%
|25,1%
|-5,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 044,22
|1,3%
|4,9%
|2,5%
|-1,8%
|14,7%
|58,1%
|CAC
|8 327,86
|1,1%
|5,3%
|5,3%
|2,2%
|14,5%
|34,1%
|FTSE
|10 609,06
|0,2%
|2,5%
|3,4%
|6,8%
|30,4%
|52,9%
|FTSE MIB
|48 175,65
|1,4%
|6,1%
|8,7%
|7,2%
|37,6%
|96,0%
|IBEX
|18 286,1
|1,5%
|4,8%
|7,2%
|5,7%
|45,0%
|112,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 891,09
|-0,4%
|10,3%
|14,1%
|25,1%
|61,6%
|226,7%
|ATX
|5 898,35
|1,7%
|8,4%
|12,1%
|10,7%
|53,6%
|84,0%
|PX
|2 675,56
|1,1%
|5,0%
|6,3%
|-0,4%
|32,1%
|144,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 000
|-1,7%
|17,0%
|23,9%
|25,4%
|86,8%
|240,2%
|Mol
|4 400
|0,5%
|9,5%
|14,4%
|49,7%
|53,0%
|115,1%
|Richter
|12 970
|-0,2%
|6,2%
|9,2%
|31,5%
|26,2%
|50,5%
|Magyar Telekom
|2 350
|-1,4%
|7,3%
|14,6%
|31,1%
|45,6%
|459,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,07
|-7,6%
|-18,8%
|-5,5%
|62,5%
|50,1%
|47,4%
|Brent
|99,48
|0,0%
|-9,0%
|-3,1%
|63,5%
|51,9%
|49,2%
|Arany
|4 795,02
|1,9%
|3,3%
|-4,7%
|10,9%
|49,4%
|176,3%
|Devizák
|EURHUF
|363,7250
|0,0%
|-4,7%
|-7,5%
|-5,3%
|-11,4%
|1,4%
|USDHUF
|308,0066
|-0,8%
|-6,6%
|-10,3%
|-5,8%
|-14,7%
|2,8%
|GBPHUF
|418,0649
|0,2%
|-4,3%
|-8,2%
|-5,1%
|-12,3%
|1,4%
|EURUSD
|1,1809
|0,8%
|2,0%
|3,2%
|0,5%
|3,9%
|-1,3%
|USDJPY
|159,5700
|0,0%
|-0,2%
|0,0%
|1,8%
|11,4%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3587
|0,9%
|2,6%
|2,6%
|1,0%
|3,0%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 184
|-0,4%
|3,1%
|4,6%
|-16,4%
|-12,3%
|17,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-1,0%
|-1,5%
|-0,5%
|2,1%
|-2,8%
|159,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-2,1%
|-1,9%
|1,8%
|4,8%
|20,5%
|-1 089,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,21
|-1,6%
|-10,9%
|-16,2%
|-9,6%
|-13,0%
|126,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Hatvan éve nem látott kudarccal néz szembe az USA
Az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójának cikke.
Ketyeg a bomba az amerikai piacon: hiába az elképesztő növekedés, egyetlen dolog hirtelen mindent boríthat
Kritikus időszak jön a piacokon.
Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is
A Tisza Pártnak ettől függetlenül lesz dolga bőven.
Valami beindult Iránban: robbanások rázták meg Teheránt - Lázadókat vadásznak a hatóságok
Úgy fest, aktivizálta magát az ellenzék.
Kimondta a világhatalom, amitől sokan tartanak: egyre szorosabbra fűzik a viszonyt Oroszországgal
El kell mélyíteni az együttműködést a nemzetközi bizonytalanság közepette.
Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború
10 százalék feletti esések.
A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik
Átláthatatlan a szabályozás, a végrehajtói helyeket áruba bocsátják, trükköznek az ügyelosztással.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!