LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél.

Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Iránykeresés jellemzi az európai és amerikai tőzsdéket a szerdai kereskedésben, a BUX kis pluszban zárta a napot.

Közel 7 százalékos osztalékhozamot kínál egy magyar részvény

Az ANY Biztonsági Nyomda ma megtartott közgyűlése az igazgatóság javaslatát elfogadva 503 forint részvényenkénti osztalékot szavazott meg - derül ki a cég mai közleményéből.

Közeledik történelmi csúcsához az S&P 500

Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,2 százalékos erősödéssel nyitott, és már kevesebb mint 1 százaléknyira van a január végén felállított történelmi csúcsától.

Csorog lefelé a BUX

Csorog lefelé a BUX index, már csak 0,1 százalékos pluszban az árfolyam. Eközben az európai tőzsdéken is bizonytalanabbra fordult a hangulat, az európai tőzsdék vegyesen állnak és az amerikai határidős indexek is felemás elmozdulásokat mutatnak.

Rengeteg embert küldenek utcára, mert a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat

A Snapchat anyavállalata, a Snap bejelentette, hogy jelentős leépítésre készül, a mesterséges intelligenciára támaszkodva kívánja hatékonyabbá tenni a működését. A hír hatására a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett ma a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.

A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam

2,6%-os pluszban van a nyitás előtt a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bank első negyedéves nyeresége 5,6 milliárd dollárra emelkedett. A bővülést a Reuters szerint elsősorban az élénk felvásárlási piac és a kereskedési bevételek megugrása hajtotta.

Felülteljesítő a BUX az európai indexek között

Az európai indexek többsége kis mínuszban áll és az amerikai tőzsdéken is minimális csökkenésekkel kezdődhet a nap a határidős indexek állása alapján, a BUX index kis emelkedéssel felülteljesítő.

Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac

A Bank of America részvényárfolyama 1,2%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben, miután a társaság első negyedéves nyeresége jelentősen nőtt, ugyanis a globális piacok megnövekedett volatilitása fellendítette a pénzintézet kereskedési tevékenységét.

Megkapta az engedélyt az OTP: újabb 60 milliárd forintért vehet sajátrészvényeket

Újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Vegyes elmozdulások Európában

Az európai tőzsdék vegyesen állnak a mai kereskedésben, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 minimális pluszban, míg a CAC-40 esik.

Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki

A Renault a következő két évben 15-20 százalékkal csökkenti mérnöki állományának létszámát világszerte. A döntés célja, hogy a vállalat versenyképesebb legyen a kínai riválisokkal szemben.

Itt a nagy fordulat? Ugranak a Stellantis eladásai

A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.

Ledolgozta a hétfői esést az Opus és a 4iG

A NER-részvényeknél emelkedés látszik ma reggel, pattan vissza a 4iG és az Opus árfolyama is:

a 4iG 8,3 százalékos pluszban van, az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a hétfői esést ledolgozta mára a részvény,

az Opus 14,7 százalékos pluszban, a forgalom az időarányos átlagnak közel háromszorosa, és szintén a pénteki szintig emelkedett vissza a papír.

Veszi saját részvényeit a Waberer's

Vette a saját részvényeit a Waberer’s a tegnapi kereskedésben, 1438 darab részvényt vásárolt tegnap a BÉT-en 4539,56 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a saját részvények száma 538 981 darab.

Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború

Meredeken zuhantak a luxusipari részvények szerdán, miután a Gucci anyavállalata, a Kering, valamint a Hermès is az elemzői várakozásoktól elmaradó első negyedéves eredményeket közölt, miután a közel-keleti konfliktusok miatt csökkent a forgalmuk - közölte a Cnbc.

Kis pluszok Európában

Minimális pluszokkal kezdődik a nap a magyar tőzsdén, a DAX és az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,1 százalékot erősödött. Kivételt képez a francia piac, ahol a luxuscégek részvényei húzzák lefelé az indexet, a CAC-40 0,6 százalékot esett.

Emelkedésekkel indul a nap a magyar tőzsdén

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, mérsékelt mozgásokkal, a hétvégi választások eredményei mellett a kedvező nemzetközi hangulat fűti ma az erősödést, a blue chipek mindegyike kis pluszban áll és emelkedik a 4iG és az Opus is.

Kis emelkedés a magyar tőzsdén

Mérsékelt mozgásokkal indul ma a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, a blue chpek a Mol kivételével emelkednek, míg az elmúlt napokban nagyot mozgó NER-papírok közül a 4iG és Opus kissé emelkedik.

Vegyes értékesítési adatok jöttek az AutoWallistól

Vegyes értékesítési adatokat publikált az AutoWallis, összesen 2 százalékkal csökkentek az eladások, elsősorban a Nagykereskedelmi üzletág gyengélkedése miatt, miközben a Kiskereskedelmi szegmens növelni tudta értékesítését. A Mobilitási Szolgáltatások Üzletág erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott.

Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot

Az ASML az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipkereslet továbbra is töretlen. A holland cég egyúttal megemelte 2026-os árbevételi előrejelzését - számolt be a Cnbc.

Vette tovább saját részvényeit az Opus

Vette tovább saját részvényeit az Opus Global tegnap a BÉT-en, április 14-én 165 657 darab részvényt vásárolt 331,45 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 53 883 209 db, csoport szinten összesen 173 397 864 db (24,83%).

Jó a hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma optimista a hangulat, a Nikkei 1,06 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,85 százalékkal került feljebb.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,63 százalékot emelkedhet, a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a februári ipari termelés második becslését közli. A nemzetközi események közül délelőtt az eurózóna februári ipari termelési adata, délután pedig az amerikai export és import árak márciusi alakulása lesz a főszerepben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 535,99 0,7% 4,2% 4,2% 1,0% 19,8% 43,9%
S&P 500 6 967,38 1,2% 5,3% 5,1% 1,8% 28,9% 68,9%
Nasdaq 25 842 1,8% 6,8% 6,0% 2,3% 37,5% 87,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 877,39 2,4% 8,3% 7,5% 15,0% 70,3% 95,4%
Hang Seng 25 872,32 0,8% 3,0% 1,6% 0,9% 20,8% -10,5%
CSI 300 4 701,28 1,2% 5,9% 0,7% 1,5% 25,1% -5,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 044,22 1,3% 4,9% 2,5% -1,8% 14,7% 58,1%
CAC 8 327,86 1,1% 5,3% 5,3% 2,2% 14,5% 34,1%
FTSE 10 609,06 0,2% 2,5% 3,4% 6,8% 30,4% 52,9%
FTSE MIB 48 175,65 1,4% 6,1% 8,7% 7,2% 37,6% 96,0%
IBEX 18 286,1 1,5% 4,8% 7,2% 5,7% 45,0% 112,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 891,09 -0,4% 10,3% 14,1% 25,1% 61,6% 226,7%
ATX 5 898,35 1,7% 8,4% 12,1% 10,7% 53,6% 84,0%
PX 2 675,56 1,1% 5,0% 6,3% -0,4% 32,1% 144,3%
Magyar blue chipek              
OTP 44 000 -1,7% 17,0% 23,9% 25,4% 86,8% 240,2%
Mol 4 400 0,5% 9,5% 14,4% 49,7% 53,0% 115,1%
Richter 12 970 -0,2% 6,2% 9,2% 31,5% 26,2% 50,5%
Magyar Telekom 2 350 -1,4% 7,3% 14,6% 31,1% 45,6% 459,5%
Nyersanyagok              
WTI 93,07 -7,6% -18,8% -5,5% 62,5% 50,1% 47,4%
Brent 99,48 0,0% -9,0% -3,1% 63,5% 51,9% 49,2%
Arany 4 795,02 1,9% 3,3% -4,7% 10,9% 49,4% 176,3%
Devizák              
EURHUF 363,7250 0,0% -4,7% -7,5% -5,3% -11,4% 1,4%
USDHUF 308,0066 -0,8% -6,6% -10,3% -5,8% -14,7% 2,8%
GBPHUF 418,0649 0,2% -4,3% -8,2% -5,1% -12,3% 1,4%
EURUSD 1,1809 0,8% 2,0% 3,2% 0,5% 3,9% -1,3%
USDJPY 159,5700 0,0% -0,2% 0,0% 1,8% 11,4% 46,4%
GBPUSD 1,3587 0,9% 2,6% 2,6% 1,0% 3,0% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 184 -0,4% 3,1% 4,6% -16,4% -12,3% 17,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -1,0% -1,5% -0,5% 2,1% -2,8% 159,8%
10 éves német állampapírhozam 3 -2,1% -1,9% 1,8% 4,8% 20,5% -1 089,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,21 -1,6% -10,9% -16,2% -9,6% -13,0% 126,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
