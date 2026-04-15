A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

A NER-részvényeknél emelkedés látszik ma reggel, pattan vissza a 4iG és az Opus árfolyama is:

a 4iG 8,3 százalékos pluszban van, az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a hétfői esést ledolgozta mára a részvény,

az Opus 14,7 százalékos pluszban, a forgalom az időarányos átlagnak közel háromszorosa, és szintén a pénteki szintig emelkedett vissza a papír.