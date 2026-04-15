LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Emelkedésekkel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, mérsékelt mozgásokkal, a hétvégi választások eredményei mellett a kedvező nemzetközi hangulat fűti ma az erősödést, a blue chipek mindegyike kis pluszban áll és emelkedik a 4iG és az Opus is.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,8 százalékkal került feljebb, így jelenleg 140 048 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és a MBH JZB indítja a napot.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

