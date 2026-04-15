Felülteljesítő a BUX az európai indexek között

Az európai indexek többsége kis mínuszban áll és az amerikai tőzsdéken is minimális csökkenésekkel kezdődhet a nap a határidős indexek állása alapján, a BUX index kis emelkedéssel felülteljesítő.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek közül az OTP árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama stagnál, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van. Míg a Richter árfolyama 1 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a 4iG és a Rába áll a lista élén 8,8 illetve 4,3 százalékos emelkedéssel, a Gránit Bank és az Akko áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 12,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: NanoStockk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ