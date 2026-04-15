LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.75%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Felülteljesítő a BUX az európai indexek között
Üzlet

Portfolio
Az európai indexek többsége kis mínuszban áll és az amerikai tőzsdéken is minimális csökkenésekkel kezdődhet a nap a határidős indexek állása alapján, a BUX index kis emelkedéssel felülteljesítő.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek közül az OTP árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama stagnál, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van. Míg a Richter árfolyama 1 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a 4iG és a Rába áll a lista élén 8,8 illetve 4,3 százalékos emelkedéssel, a Gránit Bank és az Akko áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 12,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Még több Üzlet

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: NanoStockk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility