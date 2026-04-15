LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.57%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hatvan éve nem látott kudarccal néz szembe az USA

Egy 60 éve nem látott geopolitikai kudarc rajzolódhat ki az Egyesült Államok számára az iráni konfliktus nyomán, ami nemcsak a globális erőviszonyokat rendezheti át, hanem a befektetési térképet is: a „világ csendőrének” visszaszorulásával párhuzamosan a regionális középhatalmak kerülhetnek helyzetbe, így a következő évtized nyertesei egyre inkább ezeknek az országoknak a részvénypiacai lehetnek. Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójának cikke.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Jó pár hónapja írtunk egy cikket Középhatalmak kora címmel, amelynek fő üzenete az volt, hogy meglátásunk szerint a középhatalmak erősödni fognak az elkövetkező évtizedben, miközben a szuperhatalmak – legyen az Oroszország, az USA vagy Kína – hozzájuk képest relatíve gyengülni fognak.

Az iráni konfliktus jól mutatja az USA gyengülését. Ha és amennyiben a dolgok így maradnak, tehát Irán részleges vagy teljes kontrollt gyakorol a Hormuzi-szoros felett, miközben a rezsim talpon marad, akkor ez óriási stratégiai kudarc az Egyesült Államok számára. Vitathatatlanul óriási,

60 éve nem látott kudarc.

