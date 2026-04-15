LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Itt a nagy fordulat? Ugranak a Stellantis eladásai
A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.

A Stellantis szerdai közleménye szerint az észak-amerikai kiszállítások 17 százalékkal, 379 ezer darabra emelkedtek.

A fellendülés annak a stratégiai irányváltásnak köszönhető, amelyet John Elkann elnök és Antonio Filosa vezérigazgató indított el. Filosa tavaly júniusban vette át a cég irányítását Carlos Tavares korábbi vezérigazgatótól, aki alatt a Stellantis jelentős piaci részesedést veszített. Az új vezetés azóta visszavágta az elektromos járművekkel kapcsolatos terveket, és csökkentette a modellek árát. Emellett bővítették a hibrid kínálatot, valamint javították a kereskedői hálózattal fenntartott kapcsolatokat is.

Filosa emellett az európai működés optimalizálásán is dolgozik. A vállalat a múlt héten bejelentette, hogy 650 mérnöki pozíciót szüntet meg a németországi rüsselsheimi létesítményében. Ezzel egy időben viszont 120 millió eurós beruházást indítanak a kelet-franciaországi Sochaux üzemének festőműhelyében. A Stellantis kínai partnerekkel is tárgyalásokat folytat arról, hogy azok esetlegesen részt vegyenek az európai tevékenységeiben.

Az értékesítési adatok hatására a cég részvényei a milánói tőzsdén a kereskedés elején több mint százalékot erősödtek.

A Stellantis az év elején 22 milliárd eurós (26 milliárd dolláros) értékvesztést és egyszeri tételeket számolt el, ami a részvényárfolyam zuhanását okozta, így az idei évet tekintve alulteljesítő a részvény a páneurópai Stoxx 600 indexhez képest.

Címlapkép forrása: Getty Images

