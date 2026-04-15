Itt az új videó! Az amerikai celeb reklámja megint betalált, elszállt a részvény árfolyama

Az American Eagle Outfitters részvényei közel 6 százalékot ugrottak, miután a farmerruházatáról ismert amerikai kiskereskedelmi lánc bemutatta második közös kampányát Sydney Sweeney színésznővel. Az újabb együttműködés egy évvel azután indult, hogy az első, vihart kavaró reklám jelentős árfolyam-emelkedést hozott a vállalatnak.

Az új kampány címe "Syd for Short: American Eagle Jean Shorts". A reklám a márka nyári farmer rövidnadrág-kollekcióját népszerűsíti, amelyben alacsony derekú rövidnadrágok és rendkívül alacsony derekú szoknyanadrágok is helyet kaptak.

A mai árfolyamugrás itt nyomonkövethető:

A vállalat tavaly júliusban indította el első Sweeney-kampányát "Great Jeans" címmel. Bár a hirdetés a közösségi médiában rasszista felhangjai miatt komoly kritikákat kapott,

az azóta eltelt időszakban a részvényárfolyam 77 százalékot emelkedett.

A cég árbevétele a januárig tartó hat hónapban 37 százalékkal nőtt, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak 24 százalékos bővülésével.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 05. Az év legbotrányosabb kampánya után felrobbant ez a befektetés - Videó

A bankkártyás tranzakciós adatok szerint a tavalyi Sweeney-kampány hatása nem csupán rövid távú volt. Michael Gunther, a Consumer Edge kutatócég alelnöke kiemelte: a republikánus szavazók körében kifejezetten megugrott a márka iránti kereslet. Donald Trump elnök tavaly így nyilatkozott: "Ha Sydney Sweeney regisztrált republikánus, akkor szerintem fantasztikus a reklámja."

Az American Eagle-hez és a Tapestryhez hasonló ruházati vállalatok egyre inkább a sztárokkal kötött együttműködésekre támaszkodnak. Ezzel próbálják elérni a fizetőképes Z generációs vásárlókat, akik hajlandóak többet költeni a nem létszükségleti, úgynevezett diszkrecionális termékekre. Eközben az alacsonyabb és közepes jövedelmű fogyasztók az alapvető kiadásaikkal is nehezen birkóznak meg.

A Reuters emlékeztet arra, hogy Az új kampány a vámterhekből fakadó növekvő költségnyomás közepette érkezik, hiszen a vállalat a termékeinek nagy részét ázsiai beszállítóktól szerzi be. A társaság részvényárfolyama az idei év során mintegy 28 százalékot esett. Ennek ellenére az American Eagle márciusban az elemzői konszenzust felülmúló éves árbevétel-előrejelzést tett közzé. Az ünnepi negyedévben ugyanis a Sweeney-féle kampány és a más sztárokkal való együttműködések érdemben fellendítették a fogyasztói keresletet.

