Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A félvezetőipari berendezések legnagyobb beszállítója 8,8 milliárd eurós nettó árbevételt könyvelt el az első negyedévben. Ez az eredmény meghaladta az LSEG elemzői konszenzusa által várt 8,5 milliárd eurót. A nettó nyereség 2,8 milliárd euróra rúgott, ami szintén felülmúlta a 2,5 milliárd eurós várakozást.

A vállalat az idei évre vonatkozó árbevételi előrejelzését a korábbi 34–39 milliárd eurós várakozásról a 36–40 milliárd eurós sávra emelte.

Az optimizmus hátterében az áll, hogy az ASML ügyfelei felgyorsították kapacitásbővítési terveiket.

A chipek iránti kereslet meghaladja a kínálatot

– fogalmazott Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója.

Különösen szembetűnő a memóriachipek iránti kereslet megugrása. Az első negyedévben az új berendezések értékesítésének 51 százaléka már a memóriagyártókhoz került, míg az előző negyedévben ez az arány mindössze 30 százalék volt. A mesterséges intelligencia-rendszerek és az adatközpontok számára kulcsfontosságú memóriakomponensekből továbbra is hiány mutatkozik.

A kínai piac ugyanakkor jelentősen visszaesett, a kínai értékesítések a teljes eladás mindössze 19 százalékát tették ki, szemben az előző negyedéves 36 százalékkal. Az ASML a szigorodó exportkorlátozások miatt már nem szállíthatja a legfejlettebb litográfiai berendezéseit Kínába. Ráadásul az Egyesült Államokban áprilisban egy olyan kétpárti törvényjavaslatot is benyújtottak, amely a kevésbé fejlett gépek kínai exportját is megtiltaná.

