LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot
Az ASML az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipkereslet továbbra is töretlen. A holland cég egyúttal megemelte 2026-os árbevételi előrejelzését - számolt be a Cnbc.
A félvezetőipari berendezések legnagyobb beszállítója 8,8 milliárd eurós nettó árbevételt könyvelt el az első negyedévben. Ez az eredmény meghaladta az LSEG elemzői konszenzusa által várt 8,5 milliárd eurót. A nettó nyereség 2,8 milliárd euróra rúgott, ami szintén felülmúlta a 2,5 milliárd eurós várakozást.

A vállalat az idei évre vonatkozó árbevételi előrejelzését a korábbi 34–39 milliárd eurós várakozásról a 36–40 milliárd eurós sávra emelte.

Az optimizmus hátterében az áll, hogy az ASML ügyfelei felgyorsították kapacitásbővítési terveiket.

A chipek iránti kereslet meghaladja a kínálatot

– fogalmazott Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója.

Különösen szembetűnő a memóriachipek iránti kereslet megugrása. Az első negyedévben az új berendezések értékesítésének 51 százaléka már a memóriagyártókhoz került, míg az előző negyedévben ez az arány mindössze 30 százalék volt. A mesterséges intelligencia-rendszerek és az adatközpontok számára kulcsfontosságú memóriakomponensekből továbbra is hiány mutatkozik.

A kínai piac ugyanakkor jelentősen visszaesett, a kínai értékesítések a teljes eladás mindössze 19 százalékát tették ki, szemben az előző negyedéves 36 százalékkal. Az ASML a szigorodó exportkorlátozások miatt már nem szállíthatja a legfejlettebb litográfiai berendezéseit Kínába. Ráadásul az Egyesült Államokban áprilisban egy olyan kétpárti törvényjavaslatot is benyújtottak, amely a kevésbé fejlett gépek kínai exportját is megtiltaná.

