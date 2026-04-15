LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiderült, kik taroltak az óriási informatikai tenderen
Kiderült, kik taroltak az óriási informatikai tenderen

Két nappal a választások után hirdettek eredményt azon a 390 milliárd forintos állami informatikai közbeszerzésen, amelyet szerverek és adattárolók beszerzésére írtak ki. Bár a hatalmas keretösszeg egyben történő kiírása versenyjogi szempontból aggályos, a gigatenderen végül több tucat vállalkozás osztozik a megbízáson.

A közbeszerzést még 2025 márciusában indította el a Digitális Kormányzati Ügynökség  - emlékeztet a HVG. A szervezet idén február óta az Energiaügyi Minisztérium, és ezáltal Lantos Csaba tárcavezető felügyelete alá tartozik. Az ügynökség azután került ki Rogán Antal irányítása alól, hogy a miniszter portfólióját tavaly januárban csökkentették. Ennek hátterében az állt, hogy a felmerülő korrupciós kockázatok miatt az Egyesült Államokban átmenetileg szankciós listára került - emlékeztet a hírportál.

A felügyeletváltás ellenére a beszerzési gyakorlat nem módosult.

Az állami megrendelést ismét egyetlen, óriási összegű keretmegállapodás formájában pályáztatták meg. Bár az ilyen léptékű eljárások a volumenükből adódóan korlátozhatják a piaci versenyt, a jelenlegi tender keretében a kiíró végül több tucat informatikai céget hirdetett ki nyertesként.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
