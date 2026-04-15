Kiderült, kik taroltak az óriási informatikai tenderen

Két nappal a választások után hirdettek eredményt azon a 390 milliárd forintos állami informatikai közbeszerzésen, amelyet szerverek és adattárolók beszerzésére írtak ki. Bár a hatalmas keretösszeg egyben történő kiírása versenyjogi szempontból aggályos, a gigatenderen végül több tucat vállalkozás osztozik a megbízáson.

A közbeszerzést még 2025 márciusában indította el a Digitális Kormányzati Ügynökség - emlékeztet a HVG. A szervezet idén február óta az Energiaügyi Minisztérium, és ezáltal Lantos Csaba tárcavezető felügyelete alá tartozik. Az ügynökség azután került ki Rogán Antal irányítása alól, hogy a miniszter portfólióját tavaly januárban csökkentették. Ennek hátterében az állt, hogy a felmerülő korrupciós kockázatok miatt az Egyesült Államokban átmenetileg szankciós listára került - emlékeztet a hírportál.

A felügyeletváltás ellenére a beszerzési gyakorlat nem módosult.

Az állami megrendelést ismét egyetlen, óriási összegű keretmegállapodás formájában pályáztatták meg. Bár az ilyen léptékű eljárások a volumenükből adódóan korlátozhatják a piaci versenyt, a jelenlegi tender keretében a kiíró végül több tucat informatikai céget hirdetett ki nyertesként.

