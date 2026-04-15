LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.85%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.54%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Közel 7 százalékos osztalékhozamot kínál egy magyar részvény
Üzlet

Portfolio
Az ANY Biztonsági Nyomda ma megtartott közgyűlése az igazgatóság javaslatát elfogadva 503 forint részvényenkénti osztalékot szavazott meg - derül ki a cég mai közleményéből.

A társaság székhelyén megtartott közgyűlésen a Nyomda részvényesei elfogadták a 71,9 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és a 8521 millió Ft mérleg szerinti eredményt tartalmazó üzleti beszámolót.

A közgyűlés 503 forint részvényenkénti osztalék kifizetését fogadta el. A saját részvények figyelembevételével várhatóan 519 forint részvényenkénti osztalék kerülhet kifizetésre, ami

a jelenlegi árfolyammal számolva 6,9 százalékos osztalékhozamot jelent.

Az osztalékfizetés időpontja: 2026. július 15.

Még több Üzlet

A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinál ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Rengeteg embert küldenek utcára, mert a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat

Felülteljesítő a BUX az európai indexek között

Kapcsolódó cikkünk

Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility