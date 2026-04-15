Megjött a vészjelzés: 3-4 héten belül súlyos kerozinhiány léphet fel, tömeges járattörlések fenyegetik a nyári utazásokat

A Rystad Energy vezető közgazdásza a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy
három-négy héten belül rendszerszintűvé válhat a kerozinhiány Európában.
Ez már a május–júniusi időszakban súlyos járatcsökkentésekhez vezethet. A helyzet azon múlik, hogy mennyi kőolaj tud áthaladni a stratégiai fontosságú tengerszoroson.
Az európai repülőtereket képviselő ACI Europe múlt héten közölte, hogy a hiány akár három héten belül is jelentkezhet, ez pedig a nyári csúcsszezonban "súlyos gazdasági következményekkel" járhat. A szervezet adatai szerint a légi közlekedés évente 851 milliárd euróval járul hozzá az európai GDP-hez, és 14 millió munkahelyet tart fenn. Az ING vezető közgazdásza hozzátette, hogy a közel-keleti szállítások leállásával Ázsiában már mutatkoznak a szűk keresztmetszetek, Vietnamban és Thaiföldön már érintett a légi forgalom, és ez a globális piac összefonódása miatt Európára is átgyűrűzik.
Az európai légitársaságok már reagálnak, a skandináv SAS ezer járatot törölt áprilisban. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója jelezte, hogy nyáron további járattörlésekre és kapacitáscsökkentésre kényszerülhetnek, ha fennmarad a kerozinhiány. A Wizz Air 50 millió eurós profitcsökkenéssel számol a 2026-os pénzügyi évben. Corneel Koster, a Virgin Atlantic vezérigazgatója pedig a Financial Timesnak elmondta, hogy az üzemanyag-pótdíjak ellenére is nehéz lesz nyereséget elérniük az idén.
A repülőjegyek ára már érezhetően emelkedik. Az ING szakértője szerint több légitársaság is áremelést jelentett be, és ez a tendencia a jelenlegi helyzetben folytatódni fog.
