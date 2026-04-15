LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.75%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megjött a vészjelzés: 3-4 héten belül súlyos kerozinhiány léphet fel, tömeges járattörlések fenyegetik a nyári utazásokat
Üzlet

Megjött a vészjelzés: 3-4 héten belül súlyos kerozinhiány léphet fel, tömeges járattörlések fenyegetik a nyári utazásokat

Portfolio
Rendszerszintű kerozinhiány fenyegeti az európai légitársaságokat a Hormuzi-szoros blokádja miatt. Szakértők szerint a következő hetekben akár több száz járatot is törölhetnek, miközben az üzemanyagárak az egekbe szöktek - közölte a Cnbc.

A Rystad Energy vezető közgazdásza a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy

három-négy héten belül rendszerszintűvé válhat a kerozinhiány Európában.

Ez már a május–júniusi időszakban súlyos járatcsökkentésekhez vezethet. A helyzet azon múlik, hogy mennyi kőolaj tud áthaladni a stratégiai fontosságú tengerszoroson.

Az európai repülőtereket képviselő ACI Europe múlt héten közölte, hogy a hiány akár három héten belül is jelentkezhet, ez pedig a nyári csúcsszezonban "súlyos gazdasági következményekkel" járhat. A szervezet adatai szerint a légi közlekedés évente 851 milliárd euróval járul hozzá az európai GDP-hez, és 14 millió munkahelyet tart fenn. Az ING vezető közgazdásza hozzátette, hogy a közel-keleti szállítások leállásával Ázsiában már mutatkoznak a szűk keresztmetszetek, Vietnamban és Thaiföldön már érintett a légi forgalom, és ez a globális piac összefonódása miatt Európára is átgyűrűzik.

Még több Üzlet

Az európai légitársaságok már reagálnak, a skandináv SAS ezer járatot törölt áprilisban. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója jelezte, hogy nyáron további járattörlésekre és kapacitáscsökkentésre kényszerülhetnek, ha fennmarad a kerozinhiány. A Wizz Air 50 millió eurós profitcsökkenéssel számol a 2026-os pénzügyi évben. Corneel Koster, a Virgin Atlantic vezérigazgatója pedig a Financial Timesnak elmondta, hogy az üzemanyag-pótdíjak ellenére is nehéz lesz nyereséget elérniük az idén.

A repülőjegyek ára már érezhetően emelkedik. Az ING szakértője szerint több légitársaság is áremelést jelentett be, és ez a tendencia a jelenlegi helyzetben folytatódni fog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility