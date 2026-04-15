Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki

A francia autógyártó szóvivője kedden erősítette meg a terveket.

A leépítés akár 2400 munkahely megszűnésével is járhat,

mivel a vállalat fejlesztőmérnöki gárdája jelenleg 11-12 ezer főt számlál. Tavaly év végén a Renault összesen mintegy 100 500 embert foglalkoztatott.

A létszámcsökkentés a François Provost vezérigazgató által múlt hónapban bemutatott átfogó szerkezetátalakítási stratégia része. A lépés hátterében az áll, hogy a hagyományos európai autógyártókat egyre nagyobb nyomás alá helyezik a kínai márkák, ezek az ázsiai versenytársak ugyanis alacsonyabb költségekkel és rövidebb fejlesztési idővel dolgoznak. Provost korábban hangsúlyozta, hogy a Renault-nak is a kínai módszereket kell követnie.

A cég már eddig is tett lépéseket ebbe az irányba. Az új Twingo modell fejlesztési idejét például 21 hónapra sikerült leszorítani. Ezt az eredményt úgy érték el, hogy a vállalat kínai mérnökökkel kezdett együttműködni a helyi kutatás-fejlesztési központjában.

A Renault részvényei nem reagáltak érdemben a hírre, kis pluszban tartózkodik az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

