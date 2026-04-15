LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki
Üzlet

Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki

A Renault a következő két évben 15-20 százalékkal csökkenti mérnöki állományának létszámát világszerte. A döntés célja, hogy a vállalat versenyképesebb legyen a kínai riválisokkal szemben.

A francia autógyártó szóvivője kedden erősítette meg a terveket.

A leépítés akár 2400 munkahely megszűnésével is járhat,

mivel a vállalat fejlesztőmérnöki gárdája jelenleg 11-12 ezer főt számlál. Tavaly év végén a Renault összesen mintegy 100 500 embert foglalkoztatott.

A létszámcsökkentés a François Provost vezérigazgató által múlt hónapban bemutatott átfogó szerkezetátalakítási stratégia része. A lépés hátterében az áll, hogy a hagyományos európai autógyártókat egyre nagyobb nyomás alá helyezik a kínai márkák, ezek az ázsiai versenytársak ugyanis alacsonyabb költségekkel és rövidebb fejlesztési idővel dolgoznak. Provost korábban hangsúlyozta, hogy a Renault-nak is a kínai módszereket kell követnie.

Még több Üzlet

A cég már eddig is tett lépéseket ebbe az irányba. Az új Twingo modell fejlesztési idejét például 21 hónapra sikerült leszorítani. Ezt az eredményt úgy érték el, hogy a vállalat kínai mérnökökkel kezdett együttműködni a helyi kutatás-fejlesztési központjában.

A Renault részvényei nem reagáltak érdemben a hírre, kis pluszban tartózkodik az árfolyam.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

