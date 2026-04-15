LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.57%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború
Üzlet

Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború

Portfolio
Meredeken zuhantak a luxusipari részvények szerdán, miután a Gucci anyavállalata, a Kering, valamint a Hermès is az elemzői várakozásoktól elmaradó első negyedéves eredményeket közölt, miután a közel-keleti konfliktusok miatt csökkent a forgalmuk - közölte a Cnbc.

A Hermès részvényei 14, míg a Kering papírjai 10 százalékot veszítettek értékükből ma reggel a nyitást követő percekben.

A két vállalat gyorsjelentése az egész luxusszektort magával rántotta. A Burberry, a Christian Dior, az LVMH és a Moncler árfolyama egyaránt 2-3 százalékkal csökkent az európai részvényeket tömörítő Stoxx 600 indexen belül.

A Hermès 4,1 milliárd eurós első negyedéves árbevételről számolt be. A cég közleménye szerint a saját üzleteikben 7 százalékkal nőttek az eladások, a nagykereskedelmi tevékenységet azonban érzékenyen érintette a koncessziós boltok felé történő értékesítés visszaesése. Ez a csökkenés különösen a Közel-Keleten és a repülőtereken volt szembetűnő.

hermes

A Kering első negyedéves árbevétele 3,57 milliárd eurót tett ki, ami éves összevetésben 6 százalékos csökkenést jelent. A cégcsoport zászlóshajója, a Gucci továbbra is gyengélkedik, a márka organikus árbevétele 8 százalékkal esett vissza, ami alulmúlta az elemzők által várt 6 százalékos csökkenést. A Közel-Keleten a kiskereskedelmi bevételek 11 százalékkal estek, pedig az év első két hónapjában még növekedést mértek. A régió jelenleg 79 üzlettel a Kering kiskereskedelmi árbevételének mintegy 5 százalékát adja.

kering

A legtöbb luxusipari cég folyamatos visszaeséssel küzd a 2022-ben véget ért konjunktúra óta. A koronavírus-járványt követően áremelések jöttek, ezek a magas árak végül elriasztották a vásárlókat, ráadásul a korábban fő növekedési motornak számító kínai piac is meggyengült.

Luca Solca, a Bernstein elemzője "kijózanítónak" nevezte az eredményeket. Úgy véli, az első negyedéves számok ismét bebizonyították azt az összefüggést, amelyet a céges kilábalási kísérleteknél már többször is megfigyelhetett a piac. A befektetők ugyanis hajlamosak sokkal gyorsabban elhinni a fellendülést, mint ahogyan azt a menedzsment a gyakorlatban ténylegesen meg tudná valósítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

