Nagy ütést kaptak a luxusrészvények, betett az iráni háború

A Hermès részvényei 14, míg a Kering papírjai 10 százalékot veszítettek értékükből ma reggel a nyitást követő percekben.
A két vállalat gyorsjelentése az egész luxusszektort magával rántotta. A Burberry, a Christian Dior, az LVMH és a Moncler árfolyama egyaránt 2-3 százalékkal csökkent az európai részvényeket tömörítő Stoxx 600 indexen belül.
A Hermès 4,1 milliárd eurós első negyedéves árbevételről számolt be. A cég közleménye szerint a saját üzleteikben 7 százalékkal nőttek az eladások, a nagykereskedelmi tevékenységet azonban érzékenyen érintette a koncessziós boltok felé történő értékesítés visszaesése. Ez a csökkenés különösen a Közel-Keleten és a repülőtereken volt szembetűnő.
A Kering első negyedéves árbevétele 3,57 milliárd eurót tett ki, ami éves összevetésben 6 százalékos csökkenést jelent. A cégcsoport zászlóshajója, a Gucci továbbra is gyengélkedik, a márka organikus árbevétele 8 százalékkal esett vissza, ami alulmúlta az elemzők által várt 6 százalékos csökkenést. A Közel-Keleten a kiskereskedelmi bevételek 11 százalékkal estek, pedig az év első két hónapjában még növekedést mértek. A régió jelenleg 79 üzlettel a Kering kiskereskedelmi árbevételének mintegy 5 százalékát adja.
A legtöbb luxusipari cég folyamatos visszaeséssel küzd a 2022-ben véget ért konjunktúra óta. A koronavírus-járványt követően áremelések jöttek, ezek a magas árak végül elriasztották a vásárlókat, ráadásul a korábban fő növekedési motornak számító kínai piac is meggyengült.
Luca Solca, a Bernstein elemzője "kijózanítónak" nevezte az eredményeket. Úgy véli, az első negyedéves számok ismét bebizonyították azt az összefüggést, amelyet a céges kilábalási kísérleteknél már többször is megfigyelhetett a piac. A befektetők ugyanis hajlamosak sokkal gyorsabban elhinni a fellendülést, mint ahogyan azt a menedzsment a gyakorlatban ténylegesen meg tudná valósítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
