Óriási tévhit terjed a piacon: így finanszírozhatók 2026-ban az energiatárolós projektek

A Jedlik Ányos energetikai pályázat elhúzódása hónapokra lefagyasztotta a hazai ipari energiatárolós piacot, miközben a beruházók kivárásra rendezkedtek be. Bár a technológia költsége meredeken csökkent és a megtérülési kilátások javultak, a finanszírozási bizonytalanság és az információhiány sok projektet parkolópályára tett. A piaci környezet ugyanakkor nem állt meg: új bevételi modellek és üzleti lehetőségek jelentek meg, amelyek már túlmutatnak az egyszerű költségoptimalizáláson. Valóban megérte kivárni a pályázatot? Léteztek volna más finanszírozási lehetőségek? Érdemes mindig egy következő támogatási programra várni? Ezekről a kérdésekről osztja meg gondolatait Becker Ákos, a Planergy Solutions Kft. finanszírozási üzletágvezetője, valamint Radeczki Gergő, a CreditExpert Kft. ügyvezetője.

Az elmúlt hónapokban szinte minden beszélgetés ugyanarról szólt a piaci szereplőktől: amíg nem indul el a Jedlik Pályázat, addig nincs projekt.

a Jedlik Ányos Energetikai Pályázat csúszása gyakorlatilag befagyasztotta a hazai piacon az ipari energiatárolós projektek indítását.

Javuló megtérülés, késve induló projektek: piaci bizonytalanság

A BESS rendszerek fajlagos költsége az elmúlt években közel 70%-kal csökkent. Ez a tény akár már önmagában elegendő lehetett volna egy jelentős beruházási hullám elindulásához.

Akkor vajon miért nem így történt? Az ipari fogyasztók - legyen szó gyárakról, üzemekről vagy például wellness szállodákról - nem ismerték a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket. Nem tudták, milyen konstrukciók érhetők el a projekthez, milyen feltételekkel juthatnak forráshoz, vagy hogy az adott beruházáshoz melyik konstrukció lenne a legkedvezőbb.

Az ilyen bizonytalanság pedig könnyen elegendő ahhoz, hogy egy egyébként gazdaságilag is indokolható projekt ne kapjon zöldutat.

A tapasztalatok szerint a finanszírozás megszerzésének (legyen az bármely konstrukció) egyik kulcsfeltétele egy olyan üzleti terv, amely tartalmazza a projekt legfontosabb műszaki és gazdasági adatait. Ez a bankok vagy befektetők számára adhat egy megbízható alapot a döntéshez, és a beruházó számára is világosan megmutatja, hogy a projekt milyen megtérüléssel és pénzügyi eredményekkel számolhat.

Az önfogyasztás-optimalizálás mellett ma már bevételi lehetőség: üzemállapotok

A finanszírozhatóság szempontjából azonban nem mindegy, hogyan működik maga a rendszer. Az üzleti terv készítésekor különös jelentősége van annak, hogy a tároló milyen üzemállapotokban működik, hiszen ez alapvetően befolyásolja mind a berendezés használati logikáját, mind az elérhető pénzügyi eredményeket.

A hazai gyakorlatban korábban elsősorban a PV + BESS önfogyasztás-optimalizálás került előtérbe, amikor a tároló elsődleges szerepe az volt, hogy növelje a naperőmű kihasználtságát a vissz-watt veszteségek csökkentésével, vagyis a megtermelt, de azonnal fel nem használt energia nagyobb része az akkumulátoron keresztül végül a fogyasztó önfogyasztását szolgálhassa.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor

egyre nagyobb teret nyernek a HUPX-indexált villamosenergia-szerződések,



amelyek új lehetőséget nyitnak a tárolók nagykereskedelmi arbitrázs célú alkalmazása előtt, akár olyan projektek esetében is, ahol a vissz-watt csökkentése továbbra is releváns szempont marad.

Ez azt jelenti, hogy a beruházás már nem kizárólag megtakarítási oldalról értelmezhető, hanem új bevételi forrásokkal is kiegészülhet. Amennyiben pedig a tároló üzemállapotai napon belül is dinamikusan változnak annak érdekében, hogy a vállalkozás a lehető legnagyobb megtakarítást és árbevételt érje el, úgy már revenue stackingről beszélhetünk, amely a finanszírozhatóság és a projektértékelés szempontjából is kiemelt jelentőségű.

„Mi lett volna ha”: szcenáriók, prognózisok, érzékenységvizsgálat

A pénzügyi modellezésnél itt kezd igazán érdekessé válni a kép. A finanszírozhatóság megítéléséhez ugyanis nem elegendő egyetlen várható kimenetet vizsgálni, ezért

elengedhetetlen a különböző piaci szcenáriók modellezése,

és azok prezentálása a pénzügyi tervben. Ezek a pénzügyi analízisek jellemzően a jelenlegi árkörnyezetből indulnak ki, amelyhez tipikusan az elmúlt egy év historikus piaci árait és trendjeit használjuk fel bázisévként.

Ez a megközelítés lényegében egy „mi lett volna, ha” típusú elemzésnek tekinthető: azt vizsgáljuk, hogy milyen pénzügyi eredményt érhetett volna el a projekt abban az esetben, ha a tároló már az előző egy év során is rendelkezésre állt és az adott üzemstratégiának megfelelően működött volna. Erre a bázisévre építve készül el a jövő évekre vonatkozó előretekintő elemzés, amelyet jellemzően pesszimista, kiegyensúlyozott és optimista szcenáriók mentén bontunk meg.

Ehhez figyelembe kell venni többek között

a várható piaci árváltozásokat,

a volatilitás alakulását, valamint

azokat a körülményeket, amelyek a tároló bevételtermelő vagy megtakarítási képességét érdemben befolyásolhatják.

A finanszírozói oldal ugyanakkor jellemzően nem a legmagasabb elérhető hozamot vagy a legkedvezőbb kimenetet tekinti elsődlegesnek, hanem a kiegyensúlyozottabb, illetve konzervatívabb pályákra fókuszál, mivel ezek mutatják meg valójában, hogy a projekt kedvezőtlenebb piaci környezetben is fenntarthatóan működőképes-e.

A gyakorlatban ezért

a bankok és egyéb finanszírozók sok esetben saját stressz-teszteket is lefuttatnak a modellen,

és ezek eredményei alapján ítélik meg, hogy a projekt kockázati profilja, adósságszolgálati képessége és összességében finanszírozhatósága megfelelő alapokon áll-e. Éppen ezért nem önmagában az számít, hogy egy modell képes-e kedvező megtérülést kimutatni, hanem az is, hogy a mögötte álló premisszák mennyire reálisak, konzisztensek és védhetők egy külső pénzügyi átvilágítás során. Ennek megfelelően különösen fontos, hogy az üzleti terv ne egyetlen várható jövőképre épüljön, hanem több lehetséges piaci pályát is kezeljen, és érzékenységvizsgálattal mutassa be, mely kulcsváltozók mentén romolhat vagy javulhat érdemben a projekt teljesítménye.

Hitelesség és bizalom: a premisszák transzparens bemutatása

A szcenárióelemzéshez kapcsolódóan különösen fontos, hogy a modell alapjául szolgáló premisszák transzparensen, egyértelműen és a finanszírozó számára is jól értelmezhető módon kerüljenek bemutatásra.

A gyakorlatban ugyanis sok esetben nem önmagában egy adott feltételezés pontos értéke a döntő, hanem az, hogy az adott premissza mennyire védhető, logikusan levezethető és külső fél számára is alátámasztható. Ez különösen igaz olyan inputokra, mint

a várható piaci árak, volatilitás, ciklusszám vagy üzemeltetési stratégia,

amelyek esetében elvárás, hogy azok historikus adatokból, megfigyelhető piaci folyamatokból vagy jól indokolható szakmai feltételezésekből legyenek levezetve.

Egy finanszírozói szemléletű modell esetében ezért nem elegendő reálisnak gondolt számokat alkalmazni, hanem azt is világosan meg kell mutatni, hogy ezek milyen adatokra, milyen logika mentén és milyen validálható összefüggések alapján kerültek be a számításba. Ez növeli a modell hitelességét, és érdemben javítja a projekt finanszírozhatósági megítélését.

Rejtett költségek és kockázatok: a fajlagos ár csapdája

A finanszírozhatóságot azonban nemcsak a bevételi oldal befolyásolja.

Amiről sokan megfeledkeznek:

a forráshoz jutáshoz kulcsfontosságú, a választott technológia és termék.

Gyakran viszont komoly kihívást jelenthet a tárolóra kapott árajánlatok összehasonlíthatósága. A különböző ajánlatok ugyanis sokszor eltérő tartalommal készülnek, így első ránézésre nehezen vethetők össze. Az elsőre kedvező fajlagos ár könnyen félrevezető lehet, ha az ajánlat nem tartalmaz minden releváns költségelemet. Ilyenek lehetnek például a garanciabővítés költségei, az EMS és egyéb előfizetési díjak, a szállításhoz kapcsolódó feltételek és járulékos költségek, valamint a teljes körű kivitelezés ára.

Éppen ezért azt gondolják a szakértők, hogy a megalapozott döntéshez nem elegendő az árak egyszerű összevetése. Az ajánlatokat egységes műszaki és pénzügyi tartalom mentén, a teljes költség és a kapcsolódó kockázatok figyelembevételével érdemes értékelni.

Az sem mindegy, ki igényli azt a forrást.

A megfelelő finanszírozás elnyeréséhez nem csak és kizárólag maga az energiatárolós projekt kerül a figyelembe. Befolyásoló tényező lehet a beruházó cég állapota, cégstruktúra is. Fontosak az ügyfél lezárt korábbi éveinek mutatói, a meglévő hitelállományának paraméterei.

A láthatatlan kulcsszereplő: az aggregátor és az aggregátori megállapodás szerepe

Van egy szereplő, akiről sokszor kevesebb szó esik, mégis kulcsfontosságú: az aggregátor. Ő és a vele kötött úgynevezett aggregátori megállapodás a tárolós projektek finanszírozási szempontú értékelésében szintén kiemelt jelentőségű, mivel a pénzügyi tervben bemutatott bevételek tényleges realizálása lényegében az aggregátor teljesítményén keresztül valósul meg.

Az aggregátor viszi piacra az eszközt, optimalizálja annak részvételét az adott piacokon, és közvetlen szerepet játszik abban, hogy a modellben feltételezett hozamok milyen mértékben érhetők el a gyakorlatban. Éppen ezért

már a beruházás előkészítő szakaszában indokolt lehet a lehetséges aggregátor partnerek bevonása,



és több esetben kifejezetten hasznos, ha a pénzügyi modell részben az ő piaci tapasztalataikra is támaszkodik, például a ténylegesen elérhető fajlagos hozamok, működési korlátok vagy piaci várakozások meghatározásánál.

Ezzel párhuzamosan azonban legalább ilyen fontos a szerződéses struktúra előzetes értékelése is, hiszen a finanszírozó kockázati megítélését alapvetően befolyásolja, hogy az aggregátori szerződés tartalmaz-e valamilyen garantált floor díjat, vagy a konstrukció teljes egészében sikerdíjalapú, és ebben az esetben milyen jutalékokkal, díjmegosztási mechanizmussal szükséges számolni a pénzügyi terv kiadási oldalán.

A finanszírozók jellemzően

A KISZÁMÍTHATÓBB, FIXEBB BEVÉTELI STRUKTÚRÁKAT RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN A DOWNSIDE KOCKÁZATOK KEZELHETŐSÉGE MIATT,

ugyanakkor a jelenlegi piaci gyakorlat alapján az aggregátorok hosszú évekre szóló fix áras konstrukciókat jellemzően nem vállalnak, legfeljebb korlátozott időtávra, tipikusan az indulást követő egy-két évre.

Emiatt különösen indokolt több aggregátori ajánlat összehasonlítása is, mivel a különböző szereplők eltérő kereskedelmi, kockázatmegosztási és szerződéses feltételekkel jelennek meg a piacon. Az új belépők esetenként kifejezetten kedvező kondíciókat kínálhatnak, ugyanakkor kisebb aggregált platformjukból vagy rövidebb működési múltjukból fakadóan többletkockázatot is hordozhatnak, amelyet a finanszírozási struktúra kialakításánál szintén mérlegelni szükséges.

A projekt közel sem ér véget az üzembe helyezéssel: utókövetés és monitoring

Sőt, bizonyos szempontból ekkor kezdődik igazán. A finanszírozhatóság szempontjából nem elegendő kizárólag a beruházás induláskori műszaki és pénzügyi megalapozottságát bemutatni, mert a projekt kockázati megítélése az üzemelés során is változhat.

Éppen ezért kiemelt jelentősége van

a tároló működésének folyamatos utókövetésének és monitoringjának,



amely nemcsak az üzleti tervben szereplő premisszák teljesülését ellenőrzi, hanem azt is láthatóvá teszi, hogy a rendszer tényleges teljesítménye, elérhetősége, ciklusszáma, degradációja és pénzügyi eredménytermelő képessége mennyiben felel meg a várakozásoknak.

Egy jól felépített monitoring rendszer képes időben jelezni, ha a projekt működésében olyan eltérés jelentkezik, amely hatással lehet a hitelképességre, a fedezeti mutatókra vagy akár a finanszírozó által alkalmazott kockázati besorolásra. Ez különösen fontos olyan projektek esetében, ahol a megtérülés több bevételi vagy megtakarítási elem együttes teljesülésére épül.

A rendszeres utókövetés tehát nem csupán üzemeltetési, hanem finanszírozási szempontból is értékteremtő eszköz: hozzájárul a transzparenciához, csökkenti a bizonytalanságot, és szükség esetén megalapozza a projekt működési vagy pénzügyi pályájának időbeni korrekcióját.

Miért kerülhet többe a kivárás, mint a hitel?

Az ipari és erőművi napelemes szektorban valóban jelentős a bizonytalanság: szabályozási környezet, piaci ármozgások, hálózati csatlakozási kérdések, kiegyenlítő energia piac változásai – mind olyan tényezők, amelyek óvatosságra intik a beruházókat. Sokan éppen ezért várnak újabb pályázatokra, kedvezőbb támogatási konstrukcióra.

A rossz hír, hogy eközben a piac nem áll meg.

Aki halogatja a tárolós beruházását, az nem pusztán időt veszít, hanem termelési és árbevételi lehetőséget. Egy energiatároló nem papíron termel, hanem a hálózatra kapcsolva. Minden hónap, amikor a beruházás nem működik, potenciális bevétel kiesést jelent: kiegyenlítő piac, csúcsidei értékesítés, rendszerhasználati optimalizáció, menetrendtartási előnyök.

Tehát a döntés nem az, hogy „pályázat vagy hitel”. A valódi kérdés az: mikor kezd el termelni az eszköz?

„Hitelből nem lehet eredményes”

Ennek ellenére a piacon még mindig él egy erős ellenérzés. A piacon sok napelempark-tulajdonos gondolja úgy, hogy támogatás nélkül nem lehet biztonságos és eredményes energiatároló-beruházást indítani. A hitel „kockázatos”, „nyomja a cash-flow-t”, „bizonytalan megtérülést jelent”.

Fontos szempont az is, hogy a finanszírozási piac nem szűkült be: jelenleg is elérhetők kamattámogatással rendelkező hitelprogramok, amelyek jelentősen csökkentik a forrásköltséget és javítják a beruházás megtérülési mutatóit. Ezek a konstrukciók sok esetben hosszú futamidőt, türelmi időt és kedvező kamatszintet kínálnak, így a havi törlesztés biztonságosan illeszthető a projekt várható cash-flowjához.

A megfelelően strukturált finanszírozás tehát nemcsak alternatíva a pályázattal szemben, hanem széleskörű, rugalmas lehetőséget biztosít a beruházók számára ahhoz, hogy támogatás nélkül is versenyképes feltételek mellett indítsák el energiatárolós fejlesztésüket.

Valójában a hitel egy eszköz.



Ugyanolyan pénzügyi eszköz, mint maga a tároló technológia műszaki megoldásai. A kérdés nem az, hogy van-e hitel, hanem az, hogy a beruházás képes-e kitermelni a finanszírozás költségét.

Fontos szempont: a hitel fix törlesztője legalább tervezhető. Egy jól strukturált finanszírozásnál a havi vagy negyedéves törlesztés előre kalkulálható, beépíthető a pénzügyi modellbe. Ezzel szemben a pályázati kiírások időzítése, feltételrendszere és kifizetési ütemezése sokszor kiszámíthatatlan.

És itt érkezünk el egy fontos gondolathoz: A pályázat kényelmes. A hitel profitot termel. A pályázat kényelmes, mert csökkenti a saját forrásigényt. A hitel viszont akkor indítja el a beruházást, amikor a piac diktálja – és így bevételt kezd termelni.

A halogatás rejtett költsége

Sokan nem számolnak a kivárás költségével. Pedig az nagyon is létezik.

Elmaradt bevétel a kiegyenlítő piacon.

Elmaradt optimalizációs lehetőségek.

Versenyhátrány a gyorsabban lépő szereplőkkel szemben.

A technológiai árak változása (nem csak lefelé mozdulhatnak).

Finanszírozási környezet romlása.

Egy energiatároló-projekt megtérülését nemcsak a CAPEX és az OPEX határozza meg, hanem az indulás időpontja is.

Egy 12–18 hónapos csúszás már érdemben rontja az IRR-t és a projekt teljes életciklus-eredményességét

- a piac dinamikus, és aki előbb lép, az előbb épít piaci pozíciót.

A pályázat és a hitel dilemmája

A különbségek jól strukturáltan is összefoglalhatók. A döntés tehát stratégiai: a támogatás csökkenti a költséget, a hitel felgyorsítja az időt. A gyorsaság pedig a jelenlegi piaci környezetben komoly versenyelőnyt jelenthet. És itt rajzolódik ki a két megközelítés közötti legnagyobb különbség.

A bank nem támogatási logikában gondolkodik, hanem kockázati és cash-flow alapú szemléletben. Egy jól előkészített, szakmailag és pénzügyileg megalapozott projekt esetében a finanszírozás nem akadály, hanem eszköz.

Éppen ezért felértékelődnek az integrált megközelítések.



A pénzügyi közvetítő szakember szerint ezért egyre nagyobb szerepet kapnak azok a kooperációk, ahol a műszaki és pénzügyi tervezés összehangoltan történik. Ilyen például az ezzek foglalkozó vállalatokkal történő együttműködése is, amely a meglévő pénzügyi tervek felülvizsgálatát, vagy azok hiányában a teljes modell felépítését támogatja.

Az ilyen típusú partnerség eredményeként egy integrált, úgynevezett „egykapus” folyamat alakulhat ki, amely lefedi a beruházás teljes előkészítési és finanszírozási szakaszát:

műszaki koncepció

pénzügyi modell

független szakvélemény

banki egyeztetés

finanszírozási struktúra kialakítása

Így a beruházó nem külön-külön szereplőkkel tárgyal, hanem egy integrált rendszerben halad végig a döntési és finanszírozási folyamaton.

