LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Pluszos zárás a magyar tőzsdén
Üzlet

Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Portfolio
Iránykeresés jellemzi az európai és amerikai tőzsdéket a szerdai kereskedésben, a BUX kis pluszban zárta a napot.
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 1,1 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és az Opus vezette a sort 10 illetve 5,1 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Gránit Bank állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 33,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Még több Üzlet

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility