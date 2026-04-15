Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Iránykeresés jellemzi az európai és amerikai tőzsdéket a szerdai kereskedésben, a BUX kis pluszban zárta a napot.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 1,1 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és az Opus vezette a sort 10 illetve 5,1 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Gránit Bank állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 33,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ