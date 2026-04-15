Politikai földindulás Magyarországon pont, mint a lengyeleknél - Nálunk is tőzsdei szárnyalás jön?

Nagy mozgásokat hozott a magyar tőzsdén a hétvégi választások eredménye. Számos piaci szereplő a 2023-as lengyelországi kormányváltással von párhuzamot a hosszabb távú kilátásokat illetően, ami ott javuló gazdasági mutatókat és tőzsdei felülteljesítést hozott. Egyes vélemények szerint a lengyel példához hasonlóan átárazódás kezdődhet a jelenleg nagy diszkonttal forgó magyar részvényeknél, ami katalizátort jelenthet a hazai részvénypiacnak. Megnéztük, hogy a lengyel tőzsdén mi történt a választásokat követően, hogy mely részvények profitáltak a leginkább a fordulatból, és azt is, hogy mi várhat ennek fényében a hazai papírokra.

A lengyel példa

A 2023. október 15-i lengyel parlamenti választás az évtized egyik legfontosabb politikai fordulópontját hozta Európában. A választás egyik fontos sajátossága az volt, hogy nemcsak pártok versenye volt, hanem egyfajta rendszerszintű irányváltásról szóló népszavazás is: a PiS által képviselt szuverenista, államközpontú modell állt szemben a Tusk-féle, EU-integrációt erősítő politikával. A kampányt erősen tematizálták olyan kérdések, mint a jogállamiság, az EU-kapcsolatok, a migráció vagy az állami szerepvállalás. Bár a kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt kapta a legtöbb szavazatot, mégis elveszítette a hatalmat, mert nem tudott koalíciót építeni, míg az ellenzék összefogva kormányra került.

A 2023-as lengyel kormányváltás után a gazdaságban viszonylag gyorsan kirajzolódott egy kettős kép: rövid távon bizalmi fordulat és piaci optimizmus, középtávon pedig már a fundamentumok javulása is megjelent.

A leglátványosabb változás az volt, hogy az új, Donald Tusk vezette kormány helyreállította a kapcsolatokat az Európai Unióval. A PiS-kormány idején befagyasztott uniós források – köztük a helyreállítási alap pénzei – megnyíltak Lengyelország előtt, miután Varsó vállalásokat tett a jogállamisági viták rendezésére. Ezzel több tízmilliárd eurónyi forrás vált elérhetővé, ami azonnal javította az ország külső megítélését és finanszírozási kilátásait. A piac ezt nem pusztán pénzbeáramlásként értelmezte, hanem rendszerszintű kockázatcsökkenésként: kisebb politikai konfliktus, kiszámíthatóbb szabályozás, erősebb intézményi háttér.