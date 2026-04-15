LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Rengeteg embert küldenek utcára, mert a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat
Rengeteg embert küldenek utcára, mert a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat

A Snapchat anyavállalata, a Snap bejelentette, hogy jelentős leépítésre készül, a mesterséges intelligenciára támaszkodva kívánja hatékonyabbá tenni a működését. A hír hatására a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett ma a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.
Evan Spiegel vezérigazgató a dolgozóknak írt levelében közölte, hogy a létszámcsökkentés mintegy ezer alkalmazottat érint, ami

a teljes létszám mintegy 16 százaléka.

Emellett legalább 300 nyitott pozíciót is megszüntetnek.

A cég a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésére hivatkozva alakítja át a munkavégzést: a jövőben kisebb, célzottan összeállított csapatokkal kívánnak dolgozni, miközben az AI-alapú eszközök egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapi működésben. A vállalat adatai szerint az AI-ügynökök már most is az új kódok több mint 65 százalékát generálják, és havonta több mint egymillió belső lekérdezést kezelnek.

Spiegel hangsúlyozta, hogy a Snap tavaly óta "sorsdöntő időszakát" éli. Ebben a helyzetben gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésre van szükség, párhuzamosan a nyereséges növekedés felé történő elmozdulással. Jelenleg kettős nyomás alatt állnak: a nagyobb erőforrásokkal rendelkező technológiai óriások és az agilis startupok egyaránt szorongatják a céget.

A szerkezetátalakítás költségeit a második negyedévben 95-130 millió dollárra becsülik és várhatóan a harmadik negyedévben is folytatódni fog. Spiegel szerint az intézkedések révén a vállalat éves szintű költségbázisa 2026 második felére több mint 500 millió dollárral csökkenhet.

A hírt pozitívan fogadták a befektetők, 7 százalékos pluszban áll az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben.

