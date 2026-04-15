LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Több száz járatot töröl a Lufthansa, budapesti járatok is érintettek
Üzlet

Több száz járatot töröl a Lufthansa, budapesti járatok is érintettek

MTI
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy

20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol.

A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg.

Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is. A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.

Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a hazai részvénypiacot a Tisza kétharmada mozgatja

Jó hírt közölt a chipóriás: még mindig veszik a chipeket, mint a cukrot

Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában

Kapcsolódó cikkünk

Jöhetnek az újabb tömeges járattörlések: sztrájkra készülnek a légiutas-kísérők

Sorra törli a magyarországi járatokat a Lufthansa

Kétnapos sztrájk jön Európa legnagyobb légitársaságánál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility