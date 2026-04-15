Vegyes értékesítési adatok jöttek az AutoWallistól

Az AutoWallis összesen 11 602 autót értékesített az első negyedévben, ez 1,8 százalékkal maradt el a tavalyi első negyedévben elért szinttől.
A vállalat Kiskereskedelmi Üzletága új gépjármű-eladásait 9,9 százalékkal 3 001-re növelte, miközben a használtautó-eladás enyhe (-1,4%) csökkentést mutatott és 925 darabot ért el. Emögött elsősorban erős bázishatás áll, mivel 2025 első negyedévében a Csoport Mobilitási Szolgáltatások üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a lecserélt járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A hazai piacon az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletága 6 százalékkal több járművet értékesített, miközben a diverzifikált országportfóliónak köszönhetően Szlovéniában 24, míg Csehországban 13 százalékkal növekedtek az eladások. A szerviz órák száma 1,6 százalékkal 81 573 órára emelkedett az első negyedévben. A visszafogott bővülést a debreceni szerviz megnyitása támogatta, ugyanakkor a korábbi évekhez képest hosszabb havas, az ügyfeleket a közlekedésben akadályozó időjárás kedvezőtlenül hatott a tevékenységre.
Az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletága 2026 első negyedévében 5,8 százalékkal kevesebb, összesen 7 676 autót értékesített, elsősorban a KGM márka visszaesése (-1.066 darab), másodsorban a Renault és Dacia számainak csökkenése (-517 darab) miatt. Mindhárom márka teljesítményére kedvezőtlenül hatott a kínai márkák által diktált árverseny, melyre a KGM újrapozicionálással reagált, aminek pozitív hatásait a menedzsment a második negyedévtől várja. A Dacia egész Európában tapasztalható visszaesése átmeneti, ami főként logisztikai és gyártási okokra, valamint a modellkínálat átalakulására vezethető vissza. Folytatódott ugyanakkor az Opel teljesítményének javulása (+519 darab) és a tavaly indult romániai Nissan értékesítés is erősödést (+498 darab) mutatott.
Mindezen hatások eredményeképpen a Nagykereskedelmi Üzletág előző évhez képesti visszaesése átmenetinek tekinthető, a következő időszakban növekedés várható - közölte a cég.
Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletágánál (melybe a Csoport rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 7,2 százalékkal 95 659-re növekedett a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 12,2 százalékos növekedés mellett 48 824-re bővült. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal 3 981 darabra emelkedett az év első három hónapjában.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az eredményekkel, valamint a kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az első negyedéves adatok ismét bizonyították a Csoport diverzifikált működésének jelentőségét. Az üzletágak, márkák, földrajzi kitettség sokszínűsége és az üzleti modell alapot biztosít a 2028. évre kitűzött stratégiai célok eléréséhez a kimondottan ciklikus működésű iparágban és növekvően volatilis makrogazdasági környezetben.
Az AutoWallis árfolyama idén 1 százalékot esett.
