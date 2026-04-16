A chiphiány és az elszálló árak miatt visszaesett az okostelefon-piac

Globálisan 289,7 millió okostelefont szállítottak ki az idei első negyedévben, ami 4,1 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest - áll az International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült jelentésben.

A csökkenést a memóriachipek hiánya, a rekordmagas árak és a mérséklődő kereslet okozzák.

Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója rámutatott arra, hogy a memóriachipek árának meredek emelkedése növeli az alkatrészköltségeket, ami sok vezető márkát arra kényszerített, hogy emelje az árait. Számos feltörekvő piacon az árak 40-50 százalékkal nőttek, ez viszont érezhetően csökkentette a keresletet.

A március végével záródott három hónapban a Samsung visszaszerezte az elsőséget az Apple-től, amely a tavalyi utolsó negyedévben állt az élen.

A Samsung kiszállításai éves szinten 3,6 százalékkal 62,8 millió készülékre nőttek. Piaci részesedése 20,1 százalékról 21,7 százalékra emelkedett.

A második helyre visszacsúszott Apple kiszállításai 3,3 százalékkal 61,1 millió készülékre bővültek, piaci részesedése a tavalyi első negyedévi 19,6 százalékról 21,1 százalékra nőtt.

A Xiaomi kiszállítása 19,2 százalékkal 33,8 millióra, a negyedik helyen álló OPPO-é 9,9 százalékkal 30,7 millióra, az ötödik Vivo kiszállítása pedig 6,8 százalékkal 21,2 millióra csökkent.

A Xiaomi piaci részesedése az idei első három hónapban 11,7 százalékra esett a tavalyi első negyedévi 13,8 százalékról, az OPPO-é 11,3 százalékról 10,6 százalékra zsugorodott, míg a vivo piaci részesedése 7,5 százalékról 7,3 százalékra mérséklődött.

