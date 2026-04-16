LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai
Üzlet

A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai

Portfolio
A Google több mint tíz évvel ezelőtt fektetett be a SpaceX-be. Ez az egykori befektetés mára a világ legtöbb tőzsdei vállalatának piaci értékét meghaladó összeget érhet - közölte a MarketWatch.

A Google, amely az Alphabet leányvállalata, 2015-ben a Fidelity pénzügyi szolgáltatóval közösen egymilliárd dollárt fektetett a SpaceX-be. A két cég akkor együttesen a vállalat mintegy 10 százalékát szerezte meg, nagyjából 10 milliárd dolláros értékelés mellett. Azóta a SpaceX menetrendszerűen indítja a Falcon 9 rakétákat, és a Starlink révén jelentős műholdas internetszolgáltatást épített ki. Emellett folyamatosan fejleszti szuperrakétáját, és felvásárolta Elon Musk mesterségesintelligencia-startupját, az xAI-t. Az xAI-vel való összeolvadás után a SpaceX magánpiaci értékelése a becslések szerint 1250 milliárd dollárra ugrott.

Ez 12 400 százalékos növekedést jelent a Google eredeti befektetéséhez képest.

A SpaceX emellett bizalmasan benyújtotta az elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO) szükséges dokumentumokat. Egyes jelentések szerint a tőzsdei bevezetés akár már júniusban megvalósulhat. A cég 75 milliárd dollárt vagy annál is többet kíván bevonni, 1750 milliárd dolláros értékelés mellett. A Bloomberg arról is beszámolt, hogy a SpaceX akár 2000 milliárd dolláros értékelést is mérlegelhet, bár Elon Musk ezt vitatta.

Kapcsolódó cikkünk

Jön minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése, Elon Musk történelmet írhat

A Google jelenleg a SpaceX részvényeinek 6,11 százalékát birtokolja. Ez a cég alaszkai kereskedelmi hatóságnál benyújtott, kétévente esedékes jelentéséből derült ki. Kétezer milliárd dolláros cégérték mellett ez a részesedés mintegy 122 milliárd dollárt érne, ami felülmúlja a legtöbb tőzsdén jegyzett technológiai vállalat piaci tőkeértékét. Összehasonlításképpen: a Dell Technologies jelenlegi piaci értéke 114 milliárd, az Accenture-é pedig 119 milliárd dollár. A Google részesedése azonban még 1750 milliárd dolláros értékelés mellett is körülbelül 107 milliárd dollárt érne. Ez az összeg magasabb, mint a CrowdStrike, a Northrop Grumman vagy az Adobe teljes piaci tőkeértéke.

Még több Üzlet

Rekordközelben a magyar tőzsde a választások után

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a magyar tőzsdén

Késő este érkezett a váratlan bejelentés: illetéktelenek törtek be a népszerű divatóriás rendszerébe

Az alaszkai közzétételi szabályok csak az 5 százalék feletti részesedéssel rendelkező részvényesek feltüntetését írják elő. A SpaceX jelentésében a Google mellett egyedül maga Elon Musk szerepelt, 40 százalékos tulajdonrésszel. Az új részvénykibocsátások és a másodlagos részvényeladások hatására az évek során mindkettejük részesedése csökkent. A 2020-as alaszkai jelentés idején a Google még 7,64 százalékot, Musk pedig 47,11 százalékot birtokolt.

A Google-nek a SpaceX mellett egy másik potenciálisan kiemelkedő befektetése is van. A vállalat 2023-ban szerzett részesedést az Anthropic nevű mesterségesintelligencia-cégben. A New York Times által idézett bírósági dokumentumok szerint ez a tulajdonrész 14 százalékos. Az Anthropic értékelése azóta drámaian megnőtt. Februárban 350 milliárd dolláros értékelés mellett vont be 30 milliárd dollárnyi tőkét, a legújabb hírek szerint pedig már 800 milliárd dolláros, vagy annál is magasabb értékelésű tőkebevonási körre kap ajánlatokat.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq
