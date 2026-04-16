A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri

Hernádi Zsolttal fog egyeztetni ma Magyar Péter a hazai üzemanyagellátásról, és a Mol MCC-nek járó osztalékról - derült ki Magyarország következő miniszterelnökének közleményéből.
Magyar Péter követelése a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) szánt osztalék visszatartására a gyakorlatban már elkésettnek tűnik. A közgyűlést eredetileg április 23-ra tervezték, de a társaság két héttel korábbra, április 10-re hozta az időpontot.
A Mol közgyűlése április 10-én jóváhagyta a teljes, több mint 240 milliárd forintos osztalék kifizetését.
Ebből a mintegy 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező MCC megközelítőleg 25 milliárd forinthoz jut. Hasonló, vagy ennél is nagyobb nagyságrendű összeg illeti meg a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítványt, valamint a Mol-Új Európa Alapítványt is.
Mivel egy közgyűlés által már jóváhagyott osztalék kifizetését egyszerű politikai felszólítással nem lehet leállítani,
a lépés egyértelmű nyomásgyakorlásként értelmezhető.
A cél annak demonstrálása, hogy a kormányváltás után komoly nyomás nehezedhet a NER-hez köthető alapítványi struktúrákra és azok bevételeire. Bár elképzelhető, hogy a későbbiekben az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került, a jelenlegi tőkepiaci törvények, és a Mol tulajdonosi struktúrája nem úgy tűnik, hogy lehetőséget ad az osztalékfizetés visszatartására. Esetleg a későbbiekben egy rendkívüli közgyűlés jelenthetne megoldást, amelyen módosítják az osztalékjavaslatot, hiszen a kifizetések még nem kezdődtek el, és azok rendjéről sem tett közzé egyelőre tájékoztatást a cég. Mindenesetre érdemes lesz figyelni, hogy utólag mit mond erről Magyar Péter.
A nyilatkozat másik eleme a hazai üzemanyag-ellátás biztonságát firtatja. A Mol működésében az elmúlt időszakban valóban jelentkeztek kockázatok. Ilyen volt például a Dunai Finomítóban történt tűzeset, vagy a Barátság kőolajvezeték folyamatos bizonytalansága. A háború kitörése óta a vezeték több mint húsz alkalommal állt le. Ez a helyzet stratégiai kényszerré tette a beszerzések diverzifikálását. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére is garantálni tudja a hazai piacok zavartalan ellátását. A felek várhatóan az iráni háború okozta energiaáremelkedésről, és hazai védett üzemanyagár-rendszerről is egyeztetni fognak.
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
