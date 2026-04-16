LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Üzlet

Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Portfolio
Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Csúcsok dőltek a tőzsdéken az USA-ban és Ázsiában, valamint Európában is jó a hangulat. A BUX a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban megérkezett a korrekció. Itthon a Mol árfolyamában látható jelentős elmozdulás, miután Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az osztalékfizetésről viszont már döntöttek részvényesek múlt pénteken, ami komplikálja a helyzetet.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Időközben a korábbi korrekció után a BUX-on is egyre nagyobb esés látszik, már 2 százalékos mínuszban van a hazai részvényindex, amiben nem kis szerepe van a Molnak. Az olajtársaság részvénye mellett esik az OTP is, a bankpapír már 2 százalékos mínuszban van, míg a Richter 0,9 százalékot veszített értékéből.

Hirtelen jött az esés

A 15 perces charton jól látszik, hogy nem sokkal Magyar Péter posztja után kezdett el esni a Mol árfolyama, valamivel 13:30 előtt tette ki a bejegyzést, majd rögtön lejjebb küldték a részvényt.

A forgalom is nagyrészt átlagos volt, egészen a bejelentésig, amikor nagyot ugrott.

Képernyőkép 2026-04-16 145918
Ütik a Molt

Jelentős mínuszba került a Mol árfolyama, miután Magyar Péter bejelentette, hogy ma Hernádi Zsolttal egyeztet, és felhívást intézett az MCC-nek járó osztalék visszatartására. Bár egyelőre nehéz elképzelni, jogilag hogyan lehetne utóbbit megvalósítani - hiszen a közgyűlés múlt pénteken már döntött az osztalékfizetésről -, a befektetőkből hamar negatív reakciót váltott ki a bejelentés.

Jelenleg közel 5 százalékos mínuszban van a Mol árfolyama.

A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri

A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri

Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. A kifizetést a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta. A követelés így első ránézésre jogilag kivitelezhetetlennek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként értelmezhető.

Egyre feljebb

Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken, a vezető indexek szép lassan egyre feljebb kerülnek a délelőtti óvatos erősödés után. A DAX, a CAC, és a FTSE 100 is 0,5 százalékos pluszban van jelenleg.

A Tesco-vezér kimondta: hiába az évtized legjobb eredménye, Hormuz mindent a feje tetejére állíthat

A Tesco az elmúlt évtized legjobb eredményei ellenére arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság miatt idén visszaeshet a profitja. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketlánca mindeközben tovább erősítette piaci pozícióját. A vállalat emellett jelentős beruházásokat tervez az árak alacsonyan tartása érdekében - írja a The Guardian.

Új részvény jelent meg a magyar tőzsdén, csengettek a BÉT-en

Szimbolikus kereskedési csengetéssel ünnepelte tőzsdei megjelenését az Urban Plaza Plus a Budapesti Értéktőzsde székhelyén. A társaság – korábbi nevén KEQI Zrt. – részvényei a BÉT Standard kategóriájába kerültek bevezetésre, ezzel új szereplő jelent meg a hazai ingatlanbefektetési szektorban a BÉT szabályozott piacán. A vállalat a kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonlására és fejlesztésére építi stratégiáját, jelenleg az ország egyik legnagyobb plázája, a KÖKI Bevásárlóközpont tulajdonosa és üzemeltetője.

Korrekció a magyar tőzsdén

Bár az európai tőzsdéken továbbra is enyhe emelkedés figyelhető meg, a magyar piac lefordult, a BUX 0,7 százalékos mínuszban van, és az összes blue chip esik. Elsősorban profitrealizálás állhat a háttérben, a forint piacán is hasonló gyengülést látunk ma a korábbi nagy választási rali után. Ráadásul a hét eleji nagy emelkedés után enyhe túlvettség is látszik a magyar piacon, a BUX mellett az OTP-t, a Molt, és a Magyar Telekomot is kissé túlhúzták az RSI indikátor alapján, tehát természetes, hogy jött egy kisebb korrekció.

Nagy ütést kap az iráni háborútól a légiközlekedés, négy éve nem zuhant ekkorát az easyJet árfolyama

Az easyJet részvényei közel négy éve nem látott mértékben zuhantak. A brit diszkont légitársaság ugyanis az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés és a visszaeső foglalások miatt a vártnál jóval nagyobb első féléves veszteséget jelzett előre.

Óvatos emelkedés Európában

Kis emelkedés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,3 százalékot erősödött, a spanyol piac pedig 0,1 százalékkal került feljebb.

A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai

A Google több mint tíz évvel ezelőtt fektetett be a SpaceX-be. Ez az egykori befektetés mára a világ legtöbb tőzsdei vállalatának piaci értékét meghaladó összeget érhet - közölte a MarketWatch.

A chiphiány és az elszálló árak miatt visszaesett az okostelefon-piac

Globálisan 289,7 millió okostelefont szállítottak ki az idei első negyedévben, ami 4,1 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest - áll az International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült jelentésben.

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.

Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége

A TSMC 2025 első negyedévében 58 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti töretlen kereslet fűtötte - írta a Cnbc.

Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU

Az Európai Unió vészforgatókönyveket dolgoz ki a fenyegető kerozinhiány kezelésére, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos ellátási zavarokat okozott. Az európai légitársaságok heteken belül bekövetkező üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Ez a helyzet már a nyári utazási szezont is veszélyezteti.

Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Nagyrészt emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékos mínuszban áll.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,94 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,26 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai naptár üres, azonban hajnalban Kínából érkezik egy masszív adatdömping: az első negyedéves GDP növekedés mellett a márciusi kiskereskedelmi, ipari termelési, állóeszköz-beruházási és munkanélküliségi rátát is publikálják. Délután az Egyesült Államokba tevődik át a fókusz, ahol az új munkanélküli segélykérelmek áprilisi száma, a Philadelphia és NY Fed márciusi gazdasági hangulatindexei, majd zárásként az ipari termelés adatai adnak iránymutatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 26,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 463,72 -0,1% 1,2% 4,1% 0,8% 20,1% 42,4%
S&P 500 7 022,95 0,8% 3,5% 5,9% 2,6% 30,1% 68,4%
Nasdaq 26 204,58 1,4% 5,2% 7,5% 3,8% 39,2% 86,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 134,24 0,4% 3,2% 8,0% 15,5% 69,6% 96,1%
Hang Seng 25 947,32 0,3% 0,2% 1,9% 1,2% 20,9% -9,9%
CSI 300 4 685,25 -0,3% 2,0% 0,3% 1,2% 24,6% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 066,7 0,1% -0,1% 2,6% -1,7% 13,2% 57,8%
CAC 8 274,57 -0,6% 0,1% 4,6% 1,5% 12,8% 32,7%
FTSE 10 559,58 -0,5% -0,5% 2,9% 6,3% 28,0% 51,2%
FTSE MIB 48 155,82 0,0% 2,3% 8,7% 7,1% 34,3% 96,3%
IBEX 18 185,8 -0,5% 0,3% 6,6% 5,1% 41,2% 112,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 499,41 0,4% 7,5% 14,6% 25,6% 59,9% 227,3%
ATX 5 882,17 -0,3% 3,8% 11,8% 10,4% 50,2% 83,5%
PX 2 689,1 0,5% 2,5% 6,9% 0,1% 31,3% 145,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 300 0,7% 11,6% 24,8% 26,2% 81,9% 237,8%
Mol 4 426 0,6% 10,7% 15,1% 50,5% 56,1% 113,8%
Richter 12 830 -1,1% 1,9% 8,0% 30,1% 22,9% 51,7%
Magyar Telekom 2 336 -0,6% 4,7% 14,0% 30,4% 43,1% 456,2%
Nyersanyagok              
WTI 93,04 0,0% -3,3% -5,5% 62,5% 50,7% 46,6%
Brent 95,02 0,0% 0,1% -7,5% 56,2% 46,8% 41,8%
Arany 4 810,35 0,3% 1,4% -4,4% 11,2% 49,4% 172,4%
Devizák              
EURHUF 365,0500 0,4% -2,9% -7,1% -4,9% -10,7% 1,5%
USDHUF 309,4300 0,5% -3,7% -9,9% -5,3% -14,3% 3,0%
GBPHUF 417,4900 -0,1% -3,5% -8,4% -5,3% -12,8% 0,9%
EURUSD 1,1798 -0,1% 0,9% 3,1% 0,5% 4,1% -1,4%
USDJPY 158,7450 0,0% 0,3% -0,5% 1,3% 11,2% 46,0%
GBPUSD 1,3570 -0,1% 0,9% 2,5% 0,9% 2,4% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 818 0,9% 5,2% 5,5% -15,7% -10,6% 18,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,7% -0,1% 0,2% 2,8% -1,3% 179,8%
10 éves német állampapírhozam 3,01 0,5% 3,4% 2,3% 5,3% 20,1% -1 002,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,21 0,0% -8,7% -16,2% -9,6% -13,1% 130,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
