Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Egyre lejjebb a magyar tőzsde
Időközben a korábbi korrekció után a BUX-on is egyre nagyobb esés látszik, már 2 százalékos mínuszban van a hazai részvényindex, amiben nem kis szerepe van a Molnak. Az olajtársaság részvénye mellett esik az OTP is, a bankpapír már 2 százalékos mínuszban van, míg a Richter 0,9 százalékot veszített értékéből.
Hirtelen jött az esés
A 15 perces charton jól látszik, hogy nem sokkal Magyar Péter posztja után kezdett el esni a Mol árfolyama, valamivel 13:30 előtt tette ki a bejegyzést, majd rögtön lejjebb küldték a részvényt.
A forgalom is nagyrészt átlagos volt, egészen a bejelentésig, amikor nagyot ugrott.
Ütik a Molt
Jelentős mínuszba került a Mol árfolyama, miután Magyar Péter bejelentette, hogy ma Hernádi Zsolttal egyeztet, és felhívást intézett az MCC-nek járó osztalék visszatartására. Bár egyelőre nehéz elképzelni, jogilag hogyan lehetne utóbbit megvalósítani - hiszen a közgyűlés múlt pénteken már döntött az osztalékfizetésről -, a befektetőkből hamar negatív reakciót váltott ki a bejelentés.
Jelenleg közel 5 százalékos mínuszban van a Mol árfolyama.
A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri
Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. A kifizetést a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta. A követelés így első ránézésre jogilag kivitelezhetetlennek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként értelmezhető.
Egyre feljebb
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken, a vezető indexek szép lassan egyre feljebb kerülnek a délelőtti óvatos erősödés után. A DAX, a CAC, és a FTSE 100 is 0,5 százalékos pluszban van jelenleg.
A Tesco-vezér kimondta: hiába az évtized legjobb eredménye, Hormuz mindent a feje tetejére állíthat
A Tesco az elmúlt évtized legjobb eredményei ellenére arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság miatt idén visszaeshet a profitja. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketlánca mindeközben tovább erősítette piaci pozícióját. A vállalat emellett jelentős beruházásokat tervez az árak alacsonyan tartása érdekében - írja a The Guardian.
Új részvény jelent meg a magyar tőzsdén, csengettek a BÉT-en
Szimbolikus kereskedési csengetéssel ünnepelte tőzsdei megjelenését az Urban Plaza Plus a Budapesti Értéktőzsde székhelyén. A társaság – korábbi nevén KEQI Zrt. – részvényei a BÉT Standard kategóriájába kerültek bevezetésre, ezzel új szereplő jelent meg a hazai ingatlanbefektetési szektorban a BÉT szabályozott piacán. A vállalat a kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonlására és fejlesztésére építi stratégiáját, jelenleg az ország egyik legnagyobb plázája, a KÖKI Bevásárlóközpont tulajdonosa és üzemeltetője.
Korrekció a magyar tőzsdén
Bár az európai tőzsdéken továbbra is enyhe emelkedés figyelhető meg, a magyar piac lefordult, a BUX 0,7 százalékos mínuszban van, és az összes blue chip esik. Elsősorban profitrealizálás állhat a háttérben, a forint piacán is hasonló gyengülést látunk ma a korábbi nagy választási rali után. Ráadásul a hét eleji nagy emelkedés után enyhe túlvettség is látszik a magyar piacon, a BUX mellett az OTP-t, a Molt, és a Magyar Telekomot is kissé túlhúzták az RSI indikátor alapján, tehát természetes, hogy jött egy kisebb korrekció.
Nagy ütést kap az iráni háborútól a légiközlekedés, négy éve nem zuhant ekkorát az easyJet árfolyama
Az easyJet részvényei közel négy éve nem látott mértékben zuhantak. A brit diszkont légitársaság ugyanis az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés és a visszaeső foglalások miatt a vártnál jóval nagyobb első féléves veszteséget jelzett előre.
Óvatos emelkedés Európában
Kis emelkedés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,3 százalékot erősödött, a spanyol piac pedig 0,1 százalékkal került feljebb.
A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai
A Google több mint tíz évvel ezelőtt fektetett be a SpaceX-be. Ez az egykori befektetés mára a világ legtöbb tőzsdei vállalatának piaci értékét meghaladó összeget érhet - közölte a MarketWatch.
A chiphiány és az elszálló árak miatt visszaesett az okostelefon-piac
Globálisan 289,7 millió okostelefont szállítottak ki az idei első negyedévben, ami 4,1 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest - áll az International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült jelentésben.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.
Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége
A TSMC 2025 első negyedévében 58 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti töretlen kereslet fűtötte - írta a Cnbc.
Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU
Az Európai Unió vészforgatókönyveket dolgoz ki a fenyegető kerozinhiány kezelésére, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos ellátási zavarokat okozott. Az európai légitársaságok heteken belül bekövetkező üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Ez a helyzet már a nyári utazási szezont is veszélyezteti.
Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Nagyrészt emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékos mínuszban áll.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,94 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,26 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai naptár üres, azonban hajnalban Kínából érkezik egy masszív adatdömping: az első negyedéves GDP növekedés mellett a márciusi kiskereskedelmi, ipari termelési, állóeszköz-beruházási és munkanélküliségi rátát is publikálják. Délután az Egyesült Államokba tevődik át a fókusz, ahol az új munkanélküli segélykérelmek áprilisi száma, a Philadelphia és NY Fed márciusi gazdasági hangulatindexei, majd zárásként az ipari termelés adatai adnak iránymutatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 26,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 463,72
|-0,1%
|1,2%
|4,1%
|0,8%
|20,1%
|42,4%
|S&P 500
|7 022,95
|0,8%
|3,5%
|5,9%
|2,6%
|30,1%
|68,4%
|Nasdaq
|26 204,58
|1,4%
|5,2%
|7,5%
|3,8%
|39,2%
|86,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 134,24
|0,4%
|3,2%
|8,0%
|15,5%
|69,6%
|96,1%
|Hang Seng
|25 947,32
|0,3%
|0,2%
|1,9%
|1,2%
|20,9%
|-9,9%
|CSI 300
|4 685,25
|-0,3%
|2,0%
|0,3%
|1,2%
|24,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 066,7
|0,1%
|-0,1%
|2,6%
|-1,7%
|13,2%
|57,8%
|CAC
|8 274,57
|-0,6%
|0,1%
|4,6%
|1,5%
|12,8%
|32,7%
|FTSE
|10 559,58
|-0,5%
|-0,5%
|2,9%
|6,3%
|28,0%
|51,2%
|FTSE MIB
|48 155,82
|0,0%
|2,3%
|8,7%
|7,1%
|34,3%
|96,3%
|IBEX
|18 185,8
|-0,5%
|0,3%
|6,6%
|5,1%
|41,2%
|112,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 499,41
|0,4%
|7,5%
|14,6%
|25,6%
|59,9%
|227,3%
|ATX
|5 882,17
|-0,3%
|3,8%
|11,8%
|10,4%
|50,2%
|83,5%
|PX
|2 689,1
|0,5%
|2,5%
|6,9%
|0,1%
|31,3%
|145,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 300
|0,7%
|11,6%
|24,8%
|26,2%
|81,9%
|237,8%
|Mol
|4 426
|0,6%
|10,7%
|15,1%
|50,5%
|56,1%
|113,8%
|Richter
|12 830
|-1,1%
|1,9%
|8,0%
|30,1%
|22,9%
|51,7%
|Magyar Telekom
|2 336
|-0,6%
|4,7%
|14,0%
|30,4%
|43,1%
|456,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,04
|0,0%
|-3,3%
|-5,5%
|62,5%
|50,7%
|46,6%
|Brent
|95,02
|0,0%
|0,1%
|-7,5%
|56,2%
|46,8%
|41,8%
|Arany
|4 810,35
|0,3%
|1,4%
|-4,4%
|11,2%
|49,4%
|172,4%
|Devizák
|EURHUF
|365,0500
|0,4%
|-2,9%
|-7,1%
|-4,9%
|-10,7%
|1,5%
|USDHUF
|309,4300
|0,5%
|-3,7%
|-9,9%
|-5,3%
|-14,3%
|3,0%
|GBPHUF
|417,4900
|-0,1%
|-3,5%
|-8,4%
|-5,3%
|-12,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1798
|-0,1%
|0,9%
|3,1%
|0,5%
|4,1%
|-1,4%
|USDJPY
|158,7450
|0,0%
|0,3%
|-0,5%
|1,3%
|11,2%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3570
|-0,1%
|0,9%
|2,5%
|0,9%
|2,4%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 818
|0,9%
|5,2%
|5,5%
|-15,7%
|-10,6%
|18,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,7%
|-0,1%
|0,2%
|2,8%
|-1,3%
|179,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|0,5%
|3,4%
|2,3%
|5,3%
|20,1%
|-1 002,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,21
|0,0%
|-8,7%
|-16,2%
|-9,6%
|-13,1%
|130,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A választással kapcsolatos várakozás is szerepet játszhatott a vállalkozók optimizmusának erősödésében
Kijött a VOSZ Barométer idei első negyedéves felmérése.
Nem a finanszírozás a szűk keresztmetszet: ezért halasztják a beruházásokat a kkv-k
A hazai kkv-k mozgástere nem tűnt el, inkább átalakult.
A légúti megbetegedések számához képest nagyon magas a kórházban kezeltek aránya
Az RSV miatt kerülnek kórházba a legtöbben
Meglépheti az EU, amire a kétezres évek óta nem volt példa: teljesen átírják a fúziók játékszabályait?
Kiszivárgott az Európai Bizottság tervezete.
A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri
Több kérdés is felmerül.
Első ránézésre bárki felismeri a legendás gépet, de úgy néz ki, hamarosan kapni fog egy igen látványos új játékszert
És így lesz teherszállítóból sci-fi "anyahajó".
Megállíthatatlan a zuhanás az ingatlanpiacon: hiába lépett a kínai kormány, még nincs itt a mélypont
A távol-keleti ingatlanpiac már csaknem három éve folyamatos lejtmenetben van.
Miből fedezné a TISZA a pluszkiadásokkal járó ígéreteit?
A TISZA programja szerint egy kormányváltás nemcsak politikai, hanem érdemi pénzügyi fordulatot is hozhatna. A párt abból indul ki, hogy a gazdasági mozgástér több csatornán bővülhet egyszer
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.