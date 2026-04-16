Elbántak a befektetők a Mol részvényével Magyar Péter szavai után

A BUX index a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban már délelőtt megérkezett a korrekció, ami később jelentős esésbe csapott át. Ez azután történt, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Ezt követően a Mol nagy esésbe kapcsolt, de az OTP-t is adták ma a befektetők.

Ma a BUX-index 2,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett,

ezek közül is kiemelkedett a Mol közel 6 százalékos zuhanása,

ami azután indult el, hogy Magyar Péter bejelentette: elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a BIF és a Gránit Bank teljesített, előbbi 5,3, utóbbi 4,2 százalékot erősödött, a sor végén a 4iG állt 3,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 24,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Portfolio

