Erős évet zárt a MET Csoport

2025-ben a MET Csoport tovább erősítette kereskedelmi teljesítményét, integrált energiaportfóliójának bővítésével. A vállalat gázpiaci forgalma összesen 242 milliárd köbméter volt, ami 73 százalékos növekedés 2024-hez (140 milliárd köbméter) képest. Emellett a teljes árampiaci forgalma 2025-ben elérte a 160 TWh-t, ami 111 százalékos emelkedés az előző évi 76 TWh után.
Az LNG-üzletágban is hasonló növekedési dinamika mutatkozott: a MET megháromszorozta LNG-tevékenységét, és évi 5,42 millió tonnát szállított 17 európai piacra (többek között Belgiumba, Horvátországba, Franciaországba, Németországba, Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és az Egyesült Királyságba), valamint Európán túlra is, például Indiába, Kínába, Japánba és Koreába. Az elmúlt években a MET Csoport a földrajzilag leginkább diverzifikált LNG-importstruktúrával működött Európában. A vállalat célja, hogy az európai LNG-piacon irányadó partnerré váljon.
Az erős kereskedelmi eredménynek megfelelően a MET Csoport pénzügyi szempontból is sikeres évet zárt. A 28,5 milliárd eurós konszolidált árbevétel 59 százalékos növekedés a 2024-es bevételhez képest. A vállalat a pénzügyi stabilitását tovább erősítette azzal, hogy a Sales & Trading üzletágához kapcsolódó 1,1 milliárd eurós hitelkeretét (BBF) meghosszabbította, amely egyúttal lehetőséget biztosít a teljes keretösszeg akár 1,7 milliárd euróra történő bővítésére is.
A MET 2025-ben erős pénzügyi eredményeket ért el, amelyeket elsősorban a Sales és az Assets üzletágak teljesítménye hajtott – ezek adták a nyereség döntő részét, és az eredményeket a csoport bővülő ügyfélköre és több új európai piacra lépés is támogatta. Belgiumban és Hollandiában a MET 68,5 százalékos részesedést szerzett a Mega energiaszolgáltató cégben, kiterjesztve a MET jelenlétét a lakossági piacra, több mint 500 ezer ügyféllel. A MET belépett a portugál piacra is, valamint leányvállalatot alapított Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Albániában.
2025-ben a MET tovább folytatta infrastrukturális beruházásait is: a vállalat újabb gáztárolót vásárolt Németországban, és ezzel a cégcsoport által üzemeltetett teljes gáztároló-kapacitást 5,2 terawattórára (TWh) növelte. Ezzel párhuzamosan a MET megújulóenergia-portfóliója is bővült Európa-szerte: jelenleg 435 megawatt (MW) nap- és szélerőműprojektet üzemeltet. A vállalat energiaátmenet-stratégiáját erősíti, hogy új akkumulátoros energiatároló (BESS) projektekkel bővítette a portfólióját.
