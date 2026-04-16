LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Forradalmi innováció a BKK-nál: valós idejű adatok alapján időzítik a járatok indítását
MTI
Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint a megoldásnak köszönhetően

a járatok menetrendje gyorsan és pontosan igazítható a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér aktuális forgalmához.

A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és az egy hónap alatt szerzett kedvező tapasztalatok alapján most a rendszer végleges bevezetése mellett döntött - írták.

Mint olvasható, a rendszer automatikus jelzést küld, ha az előrejelzések szerint a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik, így szükség esetén a 100E járat további sűrítésével csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás.

Az algoritmus 90-120 perces időtávon optimalizálja a beavatkozásokat,

elegendő időt biztosítva a forgalomirányítás számára az operatív intézkedések megtételére. A megoldás integrálja a menetrendi és a repülőtéri adatokat, így egy egységes felületen jeleníti meg a döntésekhez szükséges információkat.

Az új rendszer használata hozzájárul ahhoz, hogy a repülőtéri kapcsolat megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé váljon az utasok számára, különösen a kiemelt forgalmú időszakokban - mutatott rá a társaság.

