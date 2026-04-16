LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége
Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége

A TSMC 2025 első negyedévében 58 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti töretlen kereslet fűtötte - írta a Cnbc.

A tajvani chipgyártó óriás nettó nyeresége 572,48 milliárd új tajvani dollárra nőtt a márciussal záruló negyedévben. Ezzel a vállalat felülmúlta az elemzők által előzetesen várt 543,32 milliárd tajvani dolláros konszenzusát. A bevétel 1134 milliárd tajvani dollárra nőtt, ami szintén meghaladta a piaci konszenzust.

Ez már a TSMC negyedik egymást követő negyedéve, amikor rekordprofitot könyvelhetett el.

A piaci kapitalizáció alapján Ázsia legnagyobb technológiai vállalatának számító TSMC továbbra is stabil megrendelésekre támaszkodhat legfontosabb ügyfeleitől. Az AI-robbanás különösen nagy lendületet adott a cégnek. Az Nvidia, amely mára a vállalat legnagyobb megrendelőjévé vált, valamint az AMD által tervezett csúcsprocesszorok bérgyártása hatalmas bevételeket generál.

A fejlett, 7 nanométeres vagy annál kisebb chipek az első negyedévben a teljes wafer-értékesítési bevétel mintegy 74 százalékát adták. A legkorszerűbb, 3 nanométeres technológiával készülő lapkák részaránya elérte a 25 százalékot. A félvezetőiparban a kisebb méret sűrűbb tranzisztorelrendezést tesz lehetővé. Ez a gyakorlatban nagyobb számítási teljesítményt és jobb energiahatékonyságot eredményez.

A TSMC januári gyorsjelentésében közölte, hogy idei tőkeberuházásait akár 37 százalékkal is megnövelheti. Ennek eredményeként a beruházások értéke elérheti az 52-56 milliárd dollárt. Ez a stratégiai döntés hűen tükrözi a vezetőség tartósan erős kereslettel kapcsolatos várakozásait.

