Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége

A tajvani chipgyártó óriás nettó nyeresége 572,48 milliárd új tajvani dollárra nőtt a márciussal záruló negyedévben. Ezzel a vállalat felülmúlta az elemzők által előzetesen várt 543,32 milliárd tajvani dolláros konszenzusát. A bevétel 1134 milliárd tajvani dollárra nőtt, ami szintén meghaladta a piaci konszenzust.

Ez már a TSMC negyedik egymást követő negyedéve, amikor rekordprofitot könyvelhetett el.

A piaci kapitalizáció alapján Ázsia legnagyobb technológiai vállalatának számító TSMC továbbra is stabil megrendelésekre támaszkodhat legfontosabb ügyfeleitől. Az AI-robbanás különösen nagy lendületet adott a cégnek. Az Nvidia, amely mára a vállalat legnagyobb megrendelőjévé vált, valamint az AMD által tervezett csúcsprocesszorok bérgyártása hatalmas bevételeket generál.

A fejlett, 7 nanométeres vagy annál kisebb chipek az első negyedévben a teljes wafer-értékesítési bevétel mintegy 74 százalékát adták. A legkorszerűbb, 3 nanométeres technológiával készülő lapkák részaránya elérte a 25 százalékot. A félvezetőiparban a kisebb méret sűrűbb tranzisztorelrendezést tesz lehetővé. Ez a gyakorlatban nagyobb számítási teljesítményt és jobb energiahatékonyságot eredményez.

A TSMC januári gyorsjelentésében közölte, hogy idei tőkeberuházásait akár 37 százalékkal is megnövelheti. Ennek eredményeként a beruházások értéke elérheti az 52-56 milliárd dollárt. Ez a stratégiai döntés hűen tükrözi a vezetőség tartósan erős kereslettel kapcsolatos várakozásait.

