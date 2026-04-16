LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Jók az előjelek, csúcsközelben indíthatja a napot a magyar tőzsde
Üzlet

Jók az előjelek, csúcsközelben indíthatja a napot a magyar tőzsde

Portfolio
Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Az amerikai részvénypiac új csúcsokra kapaszkodott fel tegnap, az S&P 500 és a Nasdaq is rekordot döntött, miután Donald Trump arról beszélt, hogy közel lehet a háború lezárása. Ezt követően az ázsiai tőzsdéken is kedvező volt a hangulat, ott a japán tőzsde állított be új rekordot. Európában is pozitívak az előjelek. Közben az olajár a korábbi megugrás után valamelyest stabilizálódott, ami csökkentette az inflációs és növekedési félelmeket, így a befektetők most újra inkább a vállalati eredményekre és a gazdasági fundamentumokra figyelnek, bár a piac továbbra is érzékeny az irán körüli diplomáciai kérdésekre.

Megosztás

A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai

A Google több mint tíz évvel ezelőtt fektetett be a SpaceX-be. Ez az egykori befektetés mára a világ legtöbb tőzsdei vállalatának piaci értékét meghaladó összeget érhet - közölte a MarketWatch.

Tovább a cikkhez
Megosztás

A chiphiány és az elszálló árak miatt visszaesett az okostelefon-piac

Globálisan 289,7 millió okostelefont szállítottak ki az idei első negyedévben, ami 4,1 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest - áll az International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült jelentésben.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége

A TSMC 2025 első negyedévében 58 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti töretlen kereslet fűtötte - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU

Az Európai Unió vészforgatókönyveket dolgoz ki a fenyegető kerozinhiány kezelésére, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos ellátási zavarokat okozott. Az európai légitársaságok heteken belül bekövetkező üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Ez a helyzet már a nyári utazási szezont is veszélyezteti.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Nagyrészt emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékos mínuszban áll.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,94 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,26 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai naptár üres, azonban hajnalban Kínából érkezik egy masszív adatdömping: az első negyedéves GDP növekedés mellett a márciusi kiskereskedelmi, ipari termelési, állóeszköz-beruházási és munkanélküliségi rátát is publikálják. Délután az Egyesült Államokba tevődik át a fókusz, ahol az új munkanélküli segélykérelmek áprilisi száma, a Philadelphia és NY Fed márciusi gazdasági hangulatindexei, majd zárásként az ipari termelés adatai adnak iránymutatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 26,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 463,72 -0,1% 1,2% 4,1% 0,8% 20,1% 42,4%
S&P 500 7 022,95 0,8% 3,5% 5,9% 2,6% 30,1% 68,4%
Nasdaq 26 204,58 1,4% 5,2% 7,5% 3,8% 39,2% 86,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 134,24 0,4% 3,2% 8,0% 15,5% 69,6% 96,1%
Hang Seng 25 947,32 0,3% 0,2% 1,9% 1,2% 20,9% -9,9%
CSI 300 4 685,25 -0,3% 2,0% 0,3% 1,2% 24,6% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 066,7 0,1% -0,1% 2,6% -1,7% 13,2% 57,8%
CAC 8 274,57 -0,6% 0,1% 4,6% 1,5% 12,8% 32,7%
FTSE 10 559,58 -0,5% -0,5% 2,9% 6,3% 28,0% 51,2%
FTSE MIB 48 155,82 0,0% 2,3% 8,7% 7,1% 34,3% 96,3%
IBEX 18 185,8 -0,5% 0,3% 6,6% 5,1% 41,2% 112,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 499,41 0,4% 7,5% 14,6% 25,6% 59,9% 227,3%
ATX 5 882,17 -0,3% 3,8% 11,8% 10,4% 50,2% 83,5%
PX 2 689,1 0,5% 2,5% 6,9% 0,1% 31,3% 145,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 300 0,7% 11,6% 24,8% 26,2% 81,9% 237,8%
Mol 4 426 0,6% 10,7% 15,1% 50,5% 56,1% 113,8%
Richter 12 830 -1,1% 1,9% 8,0% 30,1% 22,9% 51,7%
Magyar Telekom 2 336 -0,6% 4,7% 14,0% 30,4% 43,1% 456,2%
Nyersanyagok              
WTI 93,04 0,0% -3,3% -5,5% 62,5% 50,7% 46,6%
Brent 95,02 0,0% 0,1% -7,5% 56,2% 46,8% 41,8%
Arany 4 810,35 0,3% 1,4% -4,4% 11,2% 49,4% 172,4%
Devizák              
EURHUF 365,0500 0,4% -2,9% -7,1% -4,9% -10,7% 1,5%
USDHUF 309,4300 0,5% -3,7% -9,9% -5,3% -14,3% 3,0%
GBPHUF 417,4900 -0,1% -3,5% -8,4% -5,3% -12,8% 0,9%
EURUSD 1,1798 -0,1% 0,9% 3,1% 0,5% 4,1% -1,4%
USDJPY 158,7450 0,0% 0,3% -0,5% 1,3% 11,2% 46,0%
GBPUSD 1,3570 -0,1% 0,9% 2,5% 0,9% 2,4% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 818 0,9% 5,2% 5,5% -15,7% -10,6% 18,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,7% -0,1% 0,2% 2,8% -1,3% 179,8%
10 éves német állampapírhozam 3,01 0,5% 3,4% 2,3% 5,3% 20,1% -1 002,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,21 0,0% -8,7% -16,2% -9,6% -13,1% 130,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újra erősödésben a forint a Tisza bejelentése után
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility