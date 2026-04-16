LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Késő este érkezett a váratlan bejelentés: illetéktelenek törtek be a népszerű divatóriás rendszerébe
Késő este érkezett a váratlan bejelentés: illetéktelenek törtek be a népszerű divatóriás rendszerébe

A Zara anyavállalata, az Inditex közölte, hogy illetéktelen hozzáférést észleltek egy külső szolgáltató által üzemeltetett, vásárlói tranzakciós adatokat tartalmazó adatbázisokhoz.
A spanyol divatóriás szerdán késő este kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy

az érintett adatbázisokban nem szerepeltek személyes vásárlói adatok, lakcímek, jelszavak vagy bankkártyaadatok.

A vállalat a jogosulatlan hozzáférés észlelése után azonnal életbe léptette a biztonsági protokollokat, és értesítette az illetékes hatóságokat.

Az Inditex szerint az incidens egy korábbi technológiai beszállítójuknál fellépő biztonsági rés következménye, amely több más nemzetközi vállalatot is érintett. A cég szóvivője elzárkózott a további részletek közlésétől.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

