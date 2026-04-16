Késő este érkezett a váratlan bejelentés: illetéktelenek törtek be a népszerű divatóriás rendszerébe

A spanyol divatóriás szerdán késő este kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy

az érintett adatbázisokban nem szerepeltek személyes vásárlói adatok, lakcímek, jelszavak vagy bankkártyaadatok.

A vállalat a jogosulatlan hozzáférés észlelése után azonnal életbe léptette a biztonsági protokollokat, és értesítette az illetékes hatóságokat.

Az Inditex szerint az incidens egy korábbi technológiai beszállítójuknál fellépő biztonsági rés következménye, amely több más nemzetközi vállalatot is érintett. A cég szóvivője elzárkózott a további részletek közlésétől.

Forrás: Reuters

