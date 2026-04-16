Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU

Az Európai Unió vészforgatókönyveket dolgoz ki a fenyegető kerozinhiány kezelésére, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos ellátási zavarokat okozott. Az európai légitársaságok heteken belül bekövetkező üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Ez a helyzet már a nyári utazási szezont is veszélyezteti.

Európa kerozinellátása rendkívül importfüggő,

a szükséges mennyiség mintegy 75 százaléka a Közel-Keletről érkezik.

A Reuters által megismert tervezetből kiderül, hogy az Európai Bizottság májustól uniós szinten méri fel a finomítói kapacitásokat. Emellett intézkedéseket vezetnek be a meglévő kapacitások teljes körű kihasználása és fenntartása érdekében. A Bizottság kifejezetten a kerozinellátás biztosítását célzó lépéseken is dolgozik, bár ezek részleteit még formálják. A konkrét javaslatokat április 22-én teszik közzé.

A kerozin ára az elmúlt hetekben meredeken emelkedett. Az európai légitársaságok emiatt áremelésekre, járattörlésekre és a flottájuk részleges földre kényszerülésére figyelmeztetnek. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint júniusra súlyos hiány alakulhat ki, amennyiben Európa a kieső közel-keleti importnak csak a felét tudja pótolni. Az afrikai és amerikai behozatal növelése várhatóan nem lesz elegendő a hiány teljes kompenzálására. A helyzetet súlyosbítja, hogy a repülőtéri üzemanyag-ellátó vállalatok jellemzően nem halmoznak fel jelentős stratégiai készleteket.

Egyes repülőterek már úgy látják, hogy három héten belül hiány léphet fel, ha a Hormuzi-szoros továbbra is elzárja a szállítmányok útját. Az IEA közlése szerint számos európai finomító már jelenleg is maximális kapacitáson termel a kerozin-előállítás terén. Grazia Vittadini, a Lufthansa technológiai igazgatója elmondta, hogy a beszállítóik már egy hónapnál hosszabb időtávra nem hajlandók ellátási garanciát vagy előrejelzést adni.

A kerozinellátás Európán belül is rendkívül egyenlőtlen. Spanyolország például nyolc finomítóval rendelkezik, és nettó kerozinexportőrnek számít, míg a brit kereslet több mint 60 százalékát importból kell fedezni. Az európai légitársaságok ezért azt kérték az EU-tól, hogy javítsa a kerozinkészletek nyomon követését, és teremtsen lehetőséget a közös uniós beszerzésre.

Az uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak 90 napra elegendő stratégiai kőolajkészletet kell fenntartaniuk. Ez azonban nem tartalmaz konkrét előírást a kerozinra vonatkozóan, bár a tagországok a kerozinkészleteiket is beszámíthatják a teljes vészhelyzeti tartalékba. Donald Trump amerikai elnök szerdán azt jelezte, hogy az iráni háború hamarosan véget érhet. Mindeközben az amerikai erők tengeri blokád keretében fordítják vissza az iráni kikötőkből induló hajókat.

Forrás: Reuters

