Meglépheti az EU, amire a kétezres évek óta nem volt példa: teljesen átírják a fúziók játékszabályait?

A tervezett reform lényege, hogy a Bizottság a jövőben nagyobb súlyt helyezne az "
innovációra, a beruházásokra és a belső piac ellenálló képességére
amikor a fúziókat bírál el. Ez a 2000-es évek óta a legjelentősebb szemléletváltás lenne a brüsszeli versenyszabályozásban. Akkoriban került a fogyasztókra gyakorolt hatás a fúziós döntések középpontjába.
Az új iránymutatás fenntartja a hatékony verseny megőrzésének alapelvét. Ugyanakkor elismeri, hogy
a vállalatok fejlődése és méretnövelése önmagában is versenyt élénkítő hatású lehet,
hiszen ez elengedhetetlen a globális versenyben szükséges mérethatékonyság eléréséhez. A dokumentum szerint a megváltozott geopolitikai környezetben a gazdaság egyre inkább az innovációintenzív ágazatok felé tolódott el. Ezekben a szektorokban a méret és az innováció egyaránt döntő fontosságú.
A tervezet arra szólítja fel a Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy a fúziók vizsgálatakor fordítson kiemelt figyelmet
- a méretre,
- az innovációra,
- a beruházásokra és
- az ellátási láncok ellenálló képességére.
Ezeket ugyanis versenyt támogató tényezőkként kell értékelni.
Eddig a vállalatok rendszeresen panaszkodtak amiatt, hogy bár a hatóság ezeket a szempontokat is figyelembe vette, az áralakító képesség vizsgálata mindig elsőbbséget élvezett.
A reformot az üzleti és befektetői szféra régóta várja, különösen azok a szereplők, akik az európai iparágak konszolidációjában gondolkodnak. A szemléletváltás szorosan illeszkedik Ursula von der Leyen bizottsági elnök versenyképességi programjába. Az elnök a versenypolitika "új megközelítését" szorgalmazza, amely
hatékonyabban támogatja a vállalatok globális piacokon való terjeszkedését.
Az iránymutatás ugyanakkor nem élvez egyhangú támogatást. Egyes szabadpiac-párti tagállamok és a Bizottság bizonyos részlegei attól tartanak, hogy a fúziós korlátok enyhítése visszavetné az innovációt és csökkentené a beruházásokat, miközben a fogyasztóknak magasabb árakkal kellene szembesülniük. A tervezet még módosulhat, a végleges formáját pedig a Bizottságnak kell elfogadnia.
Címlapkép forrása: EU
