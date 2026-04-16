LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Meglépheti az EU, amire a kétezres évek óta nem volt példa: teljesen átírják a fúziók játékszabályait?
Az Európai Bizottság évtizedek óta nem látott mértékben lazítaná a vállalati fúziókra vonatkozó szabályokat, hogy elősegítse a globális versenyben helytálló európai nagyvállalatok létrejöttét – derül ki a Financial Times birtokába jutott irányelv-tervezetből.
A tervezett reform lényege, hogy a Bizottság a jövőben nagyobb súlyt helyezne az "

innovációra, a beruházásokra és a belső piac ellenálló képességére

amikor a fúziókat bírál el. Ez a 2000-es évek óta a legjelentősebb szemléletváltás lenne a brüsszeli versenyszabályozásban. Akkoriban került a fogyasztókra gyakorolt hatás a fúziós döntések középpontjába.

Az új iránymutatás fenntartja a hatékony verseny megőrzésének alapelvét. Ugyanakkor elismeri, hogy

a vállalatok fejlődése és méretnövelése önmagában is versenyt élénkítő hatású lehet,

hiszen ez elengedhetetlen a globális versenyben szükséges mérethatékonyság eléréséhez. A dokumentum szerint a megváltozott geopolitikai környezetben a gazdaság egyre inkább az innovációintenzív ágazatok felé tolódott el. Ezekben a szektorokban a méret és az innováció egyaránt döntő fontosságú.

A tervezet arra szólítja fel a Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy a fúziók vizsgálatakor fordítson kiemelt figyelmet

  • a méretre,
  • az innovációra,
  • a beruházásokra és
  • az ellátási láncok ellenálló képességére.

Ezeket ugyanis versenyt támogató tényezőkként kell értékelni.

Eddig a vállalatok rendszeresen panaszkodtak amiatt, hogy bár a hatóság ezeket a szempontokat is figyelembe vette, az áralakító képesség vizsgálata mindig elsőbbséget élvezett.

A reformot az üzleti és befektetői szféra régóta várja, különösen azok a szereplők, akik az európai iparágak konszolidációjában gondolkodnak. A szemléletváltás szorosan illeszkedik Ursula von der Leyen bizottsági elnök versenyképességi programjába. Az elnök a versenypolitika "új megközelítését" szorgalmazza, amely

hatékonyabban támogatja a vállalatok globális piacokon való terjeszkedését.

Az iránymutatás ugyanakkor nem élvez egyhangú támogatást. Egyes szabadpiac-párti tagállamok és a Bizottság bizonyos részlegei attól tartanak, hogy a fúziós korlátok enyhítése visszavetné az innovációt és csökkentené a beruházásokat, miközben a fogyasztóknak magasabb árakkal kellene szembesülniük. A tervezet még módosulhat, a végleges formáját pedig a Bizottságnak kell elfogadnia.

