LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. A politikai alakulat már felkérte a szakembert a posztra, aki a felkérést el is fogadta - írja a Telex, a Portfolio értesülésével összhangban.

A lap telefonos megkeresésre a szakember egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt. Ezt azzal indokolta, hogy az új kormány még nem állt fel. Rubovszky Rita

jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóságot vezeti.

Emellett idén ősztől a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki posztját is betölti. Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi szakán végezte. Ezt követően ösztöndíjasként a párizsi Sorbonne-on is tanult.

A szakember jelentős hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában. Egy évtizeden keresztül nyelvvizsgáztatóként is tevékenykedett. Mindemellett

5,6 millióba kerül egy átlagos használt autó, itt vannak a legnépszerűbb márkák és modellek

Erős évet zárt a MET Csoport

A választási rali után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdén

tizenkét évig töltötte be a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnöki tisztségét,

valamint dolgozott az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként is.

A Tisza Párt oktatási programja mélyreható reformokat irányoz elő. Legfontosabb ígéreteik közé tartozik egy önálló oktatási minisztérium felállítása és a Klebelsberg Központ jelenlegi formájának megszüntetése. Továbbá célul tűzték ki az iskolák, valamint a pedagógusok szakmai autonómiájának és szabadságának visszaállítását.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq
