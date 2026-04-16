Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere

A lap telefonos megkeresésre a szakember egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt. Ezt azzal indokolta, hogy az új kormány még nem állt fel. Rubovszky Rita

jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóságot vezeti.

Emellett idén ősztől a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki posztját is betölti. Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi szakán végezte. Ezt követően ösztöndíjasként a párizsi Sorbonne-on is tanult.

A szakember jelentős hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában. Egy évtizeden keresztül nyelvvizsgáztatóként is tevékenykedett. Mindemellett

tizenkét évig töltötte be a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnöki tisztségét,

valamint dolgozott az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként is.

A Tisza Párt oktatási programja mélyreható reformokat irányoz elő. Legfontosabb ígéreteik közé tartozik egy önálló oktatási minisztérium felállítása és a Klebelsberg Központ jelenlegi formájának megszüntetése. Továbbá célul tűzték ki az iskolák, valamint a pedagógusok szakmai autonómiájának és szabadságának visszaállítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images