Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere

A lap telefonos megkeresésre a szakember egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt. Ezt azzal indokolta, hogy az új kormány még nem állt fel. Rubovszky Rita
jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóságot vezeti.
Emellett idén ősztől a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki posztját is betölti. Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi szakán végezte. Ezt követően ösztöndíjasként a párizsi Sorbonne-on is tanult.
A szakember jelentős hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik. Éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában. Egy évtizeden keresztül nyelvvizsgáztatóként is tevékenykedett. Mindemellett
tizenkét évig töltötte be a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnöki tisztségét,
valamint dolgozott az Európai Unió brüsszeli távoktatási referenseként is.
A Tisza Párt oktatási programja mélyreható reformokat irányoz elő. Legfontosabb ígéreteik közé tartozik egy önálló oktatási minisztérium felállítása és a Klebelsberg Központ jelenlegi formájának megszüntetése. Továbbá célul tűzték ki az iskolák, valamint a pedagógusok szakmai autonómiájának és szabadságának visszaállítását.
