LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Nagy ütést kap az iráni háborútól a légiközlekedés, négy éve nem zuhant ekkorát az easyJet árfolyama
Üzlet

Nagy ütést kap az iráni háborútól a légiközlekedés, négy éve nem zuhant ekkorát az easyJet árfolyama

Portfolio
Az easyJet részvényei közel négy éve nem látott mértékben zuhantak. A brit diszkont légitársaság ugyanis az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés és a visszaeső foglalások miatt a vártnál jóval nagyobb első féléves veszteséget jelzett előre.

A részvények árfolyama a mai kereskedésben napon belül 8,7 százalékot esett,

ami 2022 júniusa óta a legnagyobb mértékű zuhanást jelenti.

A légitársaság közlése szerint a 2026-os pénzügyi év első félévében 540-560 millió font adózás előtti veszteségre számítanak. Egy évvel korábban ez a mutató még csak 394 millió font volt.

A romló eredmények hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. Az iráni háború februári kitörése óta a kerozin ára hordónként akár 200 dollárig is felszökött, ami az egész légiközlekedési iparágat megrázta. Az easyJet pusztán márciusban 25 millió font többletköltséget könyvelt el az üzemanyag drágulása miatt. Emellett 30 millió fonttal növelték a jogi céltartalékok állományát is.

Még több Üzlet

A nyári foglalások szintén elmaradnak a tavalyi év azonos időszakának adataitól. A harmadik negyedévre a kapacitások 63 százalékát értékesítették, szemben az egy évvel korábbi 65 százalékkal. A negyedik negyedévre pedig eddig mindössze 30 százalékos a töltöttség. A társaság szerint a konfliktus miatt az utasok különösen a Törökországba, Egyiptomba és Ciprusra tervezett utazásaikat mondják le vagy halasztják el.

Az easyJet jelezte, hogy az utóbbi hetekben a foglalási ablak jelentősen lerövidült, így a kereslet előreláthatósága a szokásosnál jóval gyengébb. Több légitársaság is arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén heteken belül üzemanyag-ellátási zavarok léphetnek fel, méghozzá éppen a nyári csúcsszezon küszöbén. Ez a helyzet az egész iparágat arra kényszeríti, hogy emelje a jegyárakat, visszafogja a növekedési terveit, és újragondolja a profitvárakozásait.

(Bloomberg, Reuters)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét, Amerikában rekordon zárt a S&P 500 és a Nasdaq
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility