Nagy ütést kap az iráni háborútól a légiközlekedés, négy éve nem zuhant ekkorát az easyJet árfolyama

A részvények árfolyama a mai kereskedésben napon belül 8,7 százalékot esett,

ami 2022 júniusa óta a legnagyobb mértékű zuhanást jelenti.

A légitársaság közlése szerint a 2026-os pénzügyi év első félévében 540-560 millió font adózás előtti veszteségre számítanak. Egy évvel korábban ez a mutató még csak 394 millió font volt.

A romló eredmények hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. Az iráni háború februári kitörése óta a kerozin ára hordónként akár 200 dollárig is felszökött, ami az egész légiközlekedési iparágat megrázta. Az easyJet pusztán márciusban 25 millió font többletköltséget könyvelt el az üzemanyag drágulása miatt. Emellett 30 millió fonttal növelték a jogi céltartalékok állományát is.

A nyári foglalások szintén elmaradnak a tavalyi év azonos időszakának adataitól. A harmadik negyedévre a kapacitások 63 százalékát értékesítették, szemben az egy évvel korábbi 65 százalékkal. A negyedik negyedévre pedig eddig mindössze 30 százalékos a töltöttség. A társaság szerint a konfliktus miatt az utasok különösen a Törökországba, Egyiptomba és Ciprusra tervezett utazásaikat mondják le vagy halasztják el.

Az easyJet jelezte, hogy az utóbbi hetekben a foglalási ablak jelentősen lerövidült, így a kereslet előreláthatósága a szokásosnál jóval gyengébb. Több légitársaság is arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén heteken belül üzemanyag-ellátási zavarok léphetnek fel, méghozzá éppen a nyári csúcsszezon küszöbén. Ez a helyzet az egész iparágat arra kényszeríti, hogy emelje a jegyárakat, visszafogja a növekedési terveit, és újragondolja a profitvárakozásait.

(Bloomberg, Reuters)

