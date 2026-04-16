Önkormányzati lakásbiztosítás bevezetését tervezi New York polgármestere

A tervek szerint az amerikai nagyváros a saját költségvetéséből fedezett biztosítási konstrukciókat kínálna a bérházak tulajdonosainak. Ezek

a jelenlegi díjakhoz képest 20-30 százalékos megtakarítást jelentenének.

A program első körben a szabályozott bérleti díjú és egyéb támogatott lakásokat célozza meg. Jövőre mintegy 20 ezer lakást vonnának be a rendszerbe, 2030-ra pedig 100 ezerre bővítenék ezt a kört. A finanszírozáshoz ugyanakkor még a városi közgyűlés jóváhagyása is szükséges.

A lépés nem előzmények nélküli. A városi lakbérfelügyeleti bizottság adatai szerint a szabályozott bérleti díjú épületek biztosítási költségei az elmúlt egy évben 10,5 százalékkal emelkedtek. Az energiahordozók után ez jelentette a második legnagyobb drágulást. "

A biztosítás az egyik legfőbb költségnövelő tényező, amellyel a tulajdonosok szembesülne

- mondta Leila Bozorg, a lakhatásért és várostervezésért felelős alpolgármester.

A program azért lehet olcsóbb a piaci alternatíváknál, mert a város által támogatott konstrukciók esetében

nem érvényesül a magánbiztosítók profitelvárása.

Emellett azoknak az épületeknek is megoldást kínálhat, amelyek jelenleg csak nehezen jutnak megfizethető biztosításhoz. A pontos részletek, például a jogosultsági feltételek és a teljes költségvetés kidolgozása még folyamatban van. A város egy kockázatelemző tanácsadót is bevon a program megtervezésébe, a tényleges működtetéshez pedig egy kereskedelmi biztosító partnert keresnek.

A kezdeményezés jelentős fordulópontot hoz Mamdani politikájában, aki korábban többször is összetűzésbe került az ingatlanszektorral. A polgármester korábban egymillió szabályozott bérleti díjú lakásra vonatkozó lakbérbefagyasztást javasolt, emellett egy átfogó ingatlanadó-emelést is kilátásba helyezett, bár ettől végül elállt.

A lakbérbefagyasztásról várhatóan júniusban dönt az illetékes testület.

A most felvázolt biztosítási program az első olyan terv, amelyben az ingatlantulajdonosok is lehetőséget láthatnak. Ez különösen igaz a kisebb bérházak tulajdonosaira, akik a nagy biztosítók számára hagyományosan kevésbé vonzó ügyfélnek számítanak.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

