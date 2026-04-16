Rekordközelben a magyar tőzsde a választások után

Óvatos emelkedés Európában
Kis emelkedés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,3 százalékot erősödött, a spanyol piac pedig 0,1 százalékkal került feljebb.
A Google befektetése a SpaceX-ben többet érhet, mint a világ legnagyobb vállalatai
A Google több mint tíz évvel ezelőtt fektetett be a SpaceX-be. Ez az egykori befektetés mára a világ legtöbb tőzsdei vállalatának piaci értékét meghaladó összeget érhet - közölte a MarketWatch.
A chiphiány és az elszálló árak miatt visszaesett az okostelefon-piac
Globálisan 289,7 millió okostelefont szállítottak ki az idei első negyedévben, ami 4,1 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest - áll az International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült jelentésben.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.
Jó híreket közölt az AI-forradalom egyik legfontosabb cége
A TSMC 2025 első negyedévében 58 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti töretlen kereslet fűtötte - írta a Cnbc.
Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU
Az Európai Unió vészforgatókönyveket dolgoz ki a fenyegető kerozinhiány kezelésére, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos ellátási zavarokat okozott. Az európai légitársaságok heteken belül bekövetkező üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Ez a helyzet már a nyári utazási szezont is veszélyezteti.
Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Nagyrészt emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékos mínuszban áll.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,94 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,26 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai naptár üres, azonban hajnalban Kínából érkezik egy masszív adatdömping: az első negyedéves GDP növekedés mellett a márciusi kiskereskedelmi, ipari termelési, állóeszköz-beruházási és munkanélküliségi rátát is publikálják. Délután az Egyesült Államokba tevődik át a fókusz, ahol az új munkanélküli segélykérelmek áprilisi száma, a Philadelphia és NY Fed márciusi gazdasági hangulatindexei, majd zárásként az ipari termelés adatai adnak iránymutatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 26,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 463,72
|-0,1%
|1,2%
|4,1%
|0,8%
|20,1%
|42,4%
|S&P 500
|7 022,95
|0,8%
|3,5%
|5,9%
|2,6%
|30,1%
|68,4%
|Nasdaq
|26 204,58
|1,4%
|5,2%
|7,5%
|3,8%
|39,2%
|86,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 134,24
|0,4%
|3,2%
|8,0%
|15,5%
|69,6%
|96,1%
|Hang Seng
|25 947,32
|0,3%
|0,2%
|1,9%
|1,2%
|20,9%
|-9,9%
|CSI 300
|4 685,25
|-0,3%
|2,0%
|0,3%
|1,2%
|24,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 066,7
|0,1%
|-0,1%
|2,6%
|-1,7%
|13,2%
|57,8%
|CAC
|8 274,57
|-0,6%
|0,1%
|4,6%
|1,5%
|12,8%
|32,7%
|FTSE
|10 559,58
|-0,5%
|-0,5%
|2,9%
|6,3%
|28,0%
|51,2%
|FTSE MIB
|48 155,82
|0,0%
|2,3%
|8,7%
|7,1%
|34,3%
|96,3%
|IBEX
|18 185,8
|-0,5%
|0,3%
|6,6%
|5,1%
|41,2%
|112,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 499,41
|0,4%
|7,5%
|14,6%
|25,6%
|59,9%
|227,3%
|ATX
|5 882,17
|-0,3%
|3,8%
|11,8%
|10,4%
|50,2%
|83,5%
|PX
|2 689,1
|0,5%
|2,5%
|6,9%
|0,1%
|31,3%
|145,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 300
|0,7%
|11,6%
|24,8%
|26,2%
|81,9%
|237,8%
|Mol
|4 426
|0,6%
|10,7%
|15,1%
|50,5%
|56,1%
|113,8%
|Richter
|12 830
|-1,1%
|1,9%
|8,0%
|30,1%
|22,9%
|51,7%
|Magyar Telekom
|2 336
|-0,6%
|4,7%
|14,0%
|30,4%
|43,1%
|456,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,04
|0,0%
|-3,3%
|-5,5%
|62,5%
|50,7%
|46,6%
|Brent
|95,02
|0,0%
|0,1%
|-7,5%
|56,2%
|46,8%
|41,8%
|Arany
|4 810,35
|0,3%
|1,4%
|-4,4%
|11,2%
|49,4%
|172,4%
|Devizák
|EURHUF
|365,0500
|0,4%
|-2,9%
|-7,1%
|-4,9%
|-10,7%
|1,5%
|USDHUF
|309,4300
|0,5%
|-3,7%
|-9,9%
|-5,3%
|-14,3%
|3,0%
|GBPHUF
|417,4900
|-0,1%
|-3,5%
|-8,4%
|-5,3%
|-12,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1798
|-0,1%
|0,9%
|3,1%
|0,5%
|4,1%
|-1,4%
|USDJPY
|158,7450
|0,0%
|0,3%
|-0,5%
|1,3%
|11,2%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3570
|-0,1%
|0,9%
|2,5%
|0,9%
|2,4%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 818
|0,9%
|5,2%
|5,5%
|-15,7%
|-10,6%
|18,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,7%
|-0,1%
|0,2%
|2,8%
|-1,3%
|179,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|0,5%
|3,4%
|2,3%
|5,3%
|20,1%
|-1 002,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,21
|0,0%
|-8,7%
|-16,2%
|-9,6%
|-13,1%
|130,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
