Sorra döntik a történelmi csúcsokat a tőzsdék - Mi jöhet ma?

Portfolio 2026. április 16. 07:40

Jelentősen javult a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, miután a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Az amerikai részvénypiac új csúcsokra kapaszkodott fel tegnap, az S&P 500 és a Nasdaq is rekordot döntött, miután Donald Trump arról beszélt, hogy közel lehet a háború lezárása. Ezt követően az ázsiai tőzsdéken is kedvező volt a hangulat, ott a japán tőzsde állított be új rekordot. Európában is pozitívak az előjelek. Közben az olajár a korábbi megugrás után valamelyest stabilizálódott, ami csökkentette az inflációs és növekedési félelmeket, így a befektetők most újra inkább a vállalati eredményekre és a gazdasági fundamentumokra figyelnek, bár a piac továbbra is érzékeny az irán körüli diplomáciai kérdésekre.