Stabil pályán a PannErgy, fenntartják a kitűzött profitcélokat

A legfrissebb termelési jelentés szerint a vizsgált időszakban eladott 679 736 gigajoule hőenergia 1,4 százalékkal elmarad a negyedéves tervtől.

Éves összevetésben azonban ez 1,3 százalékos növekedést jelent.

A közlés alapján az időjárási környezet összességében nem rontotta érdemben a csoport geotermikus hőértékesítési potenciálját, a társaság szerint a körülmények a tavalyi év hasonló időszakához és az elmúlt évek átlagához képest is hasonlónak számítottak. A bevételek kiszámíthatóságát ráadásul jelentősen javította a 2024 októberében bevezetett kételemű díjszabás. Ez a rendszer szinte teljesen kiküszöbölte a hatósági áras hőkereslet időjárásfüggő ingadozásait.

A két legfőbb termelőegység eltérően teljesített a negyedév során. A miskolci rendszer 315 804 gigajoule-os értékesítése 3,7 százalékos visszaesést mutat az előző évhez képest. Ezt a csökkenést elsősorban a januári kedvezőtlen időjárás okozta. Ezzel szemben a győri létesítmény 353 797 gigajoule hőt értékesített, ami 6,3 százalékos növekedésnek felel meg. Győrben a javulást részben az magyarázza, hogy a bázisidőszak eredményeit átmeneti műszaki problémák rontották.

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a PannErgy stabil működési pályán halad. A társaság geotermikus portfóliója biztos alapot nyújt a tervek megvalósításához. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a minimális volumenelmaradás veszélyeztetné a kitűzött eredménycélok teljesülését.

