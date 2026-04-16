LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Stabil pályán a PannErgy, fenntartják a kitűzött profitcélokat
Üzlet

Stabil pályán a PannErgy, fenntartják a kitűzött profitcélokat

Portfolio
A PannErgy az idei első negyedévben is magas szinten tartotta geotermikus hőértékesítését. A közel 680 ezer gigajoule-os volumennel felülmúlta az egy évvel korábbi eredményt. A stabil működésnek és a rekordközeli teljesítménynek köszönhetően a vállalat továbbra is fenntartja a korábban megadott, 4,3-4,45 milliárd forintos EBITDA-várakozását.

A legfrissebb termelési jelentés szerint a vizsgált időszakban eladott 679 736 gigajoule hőenergia 1,4 százalékkal elmarad a negyedéves tervtől.

Éves összevetésben azonban ez 1,3 százalékos növekedést jelent.

A közlés alapján az időjárási környezet összességében nem rontotta érdemben a csoport geotermikus hőértékesítési potenciálját, a társaság szerint a körülmények a tavalyi év hasonló időszakához és az elmúlt évek átlagához képest is hasonlónak számítottak. A bevételek kiszámíthatóságát ráadásul jelentősen javította a 2024 októberében bevezetett kételemű díjszabás. Ez a rendszer szinte teljesen kiküszöbölte a hatósági áras hőkereslet időjárásfüggő ingadozásait.

A két legfőbb termelőegység eltérően teljesített a negyedév során. A miskolci rendszer 315 804 gigajoule-os értékesítése 3,7 százalékos visszaesést mutat az előző évhez képest. Ezt a csökkenést elsősorban a januári kedvezőtlen időjárás okozta. Ezzel szemben a győri létesítmény 353 797 gigajoule hőt értékesített, ami 6,3 százalékos növekedésnek felel meg. Győrben a javulást részben az magyarázza, hogy a bázisidőszak eredményeit átmeneti műszaki problémák rontották.

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a PannErgy stabil működési pályán halad. A társaság geotermikus portfóliója biztos alapot nyújt a tervek megvalósításához. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a minimális volumenelmaradás veszélyeztetné a kitűzött eredménycélok teljesülését.

Women's Money & Mindset Day 2026

