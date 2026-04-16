LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Vizsgálatot indított Brüsszel, bajban a Nutella és a Kinder gyártója
Üzlet

Vizsgálatot indított Brüsszel, bajban a Nutella és a Kinder gyártója

Portfolio
Az Európai Bizottság versenyügyi vizsgálatot indított a Ferrero ellen a csokoládéágazatban. A vállalat közölte: együttműködik a hatósággal - jelentette a Politico.

Az olasz édességipari óriáscég, a Nutella és a Kinder gyártója szerdán közölte, hogy

a Bizottság munkatársai előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatot tartottak az irodáiban.

A Ferrero ezzel megerősítette a testület hétfői bejelentését. Eszerint két uniós tagállamban hajtottak végre rajtaütésszerű ellenőrzéseket.

"A Ferrero tudomásul vette, hogy az Európai Bizottság munkatársai helyszíni vizsgálatot folytatnak az irodáiban.

A vállalat teljes mértékben együttműködik, és rendelkezésre bocsátja a kért információkat

– áll a cég közleményében.

A Bizottság tájékoztatása szerint a vizsgálat a belső piac esetleges felosztására irányul. Különös figyelmet fordítanak a tagállamok közötti áruforgalom korlátozására, valamint a határokon átnyúló beszerzések akadályozására.

Brüsszel az utóbbi időben fokozottan vizsgálja az egységes belső piac működését gátló kereskedelmi akadályokat. Ezek közé tartoznak azok a korlátozások is, amelyek meghatározzák, hogy az unión belül hol értékesíthetők a márkás termékek.

Az eset nem előzmények nélküli: a Bizottság 2024-ben 337,5 millió eurós bírságot szabott ki a Mondelēz Internationalre. A büntetést hasonló, határokon átnyúló kereskedelmi korlátozások miatt szabták ki.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

