Vizsgálatot indított Brüsszel, bajban a Nutella és a Kinder gyártója

Az olasz édességipari óriáscég, a Nutella és a Kinder gyártója szerdán közölte, hogy

a Bizottság munkatársai előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatot tartottak az irodáiban.

A Ferrero ezzel megerősítette a testület hétfői bejelentését. Eszerint két uniós tagállamban hajtottak végre rajtaütésszerű ellenőrzéseket.

"A Ferrero tudomásul vette, hogy az Európai Bizottság munkatársai helyszíni vizsgálatot folytatnak az irodáiban.

A vállalat teljes mértékben együttműködik, és rendelkezésre bocsátja a kért információkat

– áll a cég közleményében.

A Bizottság tájékoztatása szerint a vizsgálat a belső piac esetleges felosztására irányul. Különös figyelmet fordítanak a tagállamok közötti áruforgalom korlátozására, valamint a határokon átnyúló beszerzések akadályozására.

Brüsszel az utóbbi időben fokozottan vizsgálja az egységes belső piac működését gátló kereskedelmi akadályokat. Ezek közé tartoznak azok a korlátozások is, amelyek meghatározzák, hogy az unión belül hol értékesíthetők a márkás termékek.

Az eset nem előzmények nélküli: a Bizottság 2024-ben 337,5 millió eurós bírságot szabott ki a Mondelēz Internationalre. A büntetést hasonló, határokon átnyúló kereskedelmi korlátozások miatt szabták ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock