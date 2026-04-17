A Mol után a Richter osztalékfizetése is terítékre kerülhet

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Magyar Péter a Richtert is meg fogja keresni
Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.
Egy nap alatt ötszörözött a cipőgyártó árfolyama, aminek a neve mellé odarakták az AI-t
A Vanda Research elemzőcég szerint a kisbefektetők újra elkezdtek a spekulatív részvények felé fordulni. Ennek nyomán egy újabb "mémrészvény-rali" első jelei rajzolódnak ki a piacon - számolt be a Reuters.
Jó a hangulat a tőzsdéken
Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a DAX már 0,7 százalékos pluszban van, a CAC 0,5 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig stagnál.
A magyar piac is emelkedik, a BUX 0,3 százalékos pluszban van. Többnyire emelkednek a blue chipek, élen a Magyar Telekommal (+1,8%), és a Molllal (+1,2%), egyedül az OTP van mínuszban (-0,3%).
Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről
Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk.
Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból
Extrém nagyságú pénzösszeget vontak ki a befektetési alapokból a magyarok: idén márciusban a Covid kitörése óta nem látott tőkemennyiség, 181 milliárd forint áramlott ki a BAMOSZ által nyilvántartott alapokból. Mutatjuk, mely alapokból repült ki a legtöbb tőke, és mely kategóriában hogyan változott a kezelt vagyon nagysága a mögöttünk hagyott, felettébb turbulens időszakban.
Jelentős akvizíció jöhet idén az OTP-nél
Ma tartja közgyűlését az OTP, amelyen Csányi Sándor is megszólalt. Az OTP igazgatóságának elnöke elmondta, hogy már 5 országban meghatározó bank az OTP, 11 év alatt 4,5-szeresére nőtt a hitelállomány, 14 akvizíciót hajtott végre a bankcsoport. Az elmúlt 3 évben azonban nem volt akvizíció,
de Csányi Sándor elmondása szerint idén már jöhet egy jelentős bejelentés.
Konkrétabb részleteket egyelőre nem árult el.
Az OTP árfolyama az elnök szavait követően enyhe emelkedést mutat, jelenleg 0,4 százalékos pluszban van a papír.
Ennyi volt az év az európai tőzsdéknek? A profik szerint nem sok szufla maradt a piacban
Számos elemző szerint az európai részvénypiacok előtt nem sok tér maradt az emelkedésre az idei évben. A túlságosan optimista eredményvárakozások lefelé történő korrekciója, az iráni konfliktus miatt megugrott energiaárak és a befektetők óvatossága egyaránt fékezi a szárnyalást - írta meg a Bloomberg.
Óriásit robbant a tőzsdén a mesterséges intelligencia új sztárja: itt az év eddigi legjobban teljesítő európai részvénye
Egy kevéssé ismert francia félvezetőanyag-gyártó, a Soitec SA lett 2026 legnagyobb nyertese az európai tőzsdéken. A vállalat részvényeinek árfolyama csaknem 270 százalékot emelkedett az év eleje óta. Ennek oka, hogy a befektetők folyamatosan keresik a mesterséges intelligencia fellendüléséből profitáló cégek papírjait - írta a Bloomberg.
Bizonytalan kezdés
Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze feljebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.
Felfüggeszti programját a Masterplast, amely ingyen adta a szigetelőanyagot
Határozatlan időre felfüggeszti tavaly ősszel indított szigetelési programját a Masterplast, amely ingyen adta a szigetelőanyagot a programba jelentkezőknek. A vállalat a kőolajszármazékok globális ellátási láncában kialakult rendkívüli helyzetre hivatkozik, ami áruhiányt és áremelkedést okozott - derül ki a program honlapján publikált közleményből.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Miközben az európai tőzsdéken vegyes mozgásokkal indult a nap, a magyar tőzsde kis emelkedéssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját.
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél
Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk.
Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt
Reed Hastings, a Netflix társalapítója és elnöke 29 év után távozik a streamingóriástól. A lépés különösen érzékeny időszakban érkezik, hiszen a cég a lassuló növekedés és a meghiúsult Warner Bros. Discovery-fúzió után épp új növekedési irányokat keres.
Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!
A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál. Az ügy előzménye volt, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap bejelentette: elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az alapítvány a jelenlegi állás szerint 24,1 milliárd forinthoz jutna.
Bizonytalan nyitás jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,9 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,24 százalékot esett, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári kereseti adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózóna februári külkereskedelmi egyenlege hozhat mozgást az európai piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 578,72
|0,2%
|0,8%
|3,5%
|1,1%
|22,5%
|42,0%
|S&P 500
|7 041,28
|0,3%
|3,2%
|5,1%
|2,9%
|33,5%
|68,2%
|Nasdaq
|26 333
|0,5%
|5,0%
|6,8%
|4,3%
|44,2%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 518,34
|2,4%
|6,5%
|10,7%
|18,2%
|75,5%
|100,5%
|Hang Seng
|26 394,26
|1,7%
|2,5%
|2,2%
|3,0%
|25,3%
|-8,9%
|CSI 300
|4 736,61
|1,1%
|3,7%
|1,4%
|2,3%
|25,5%
|-4,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 154,47
|0,4%
|1,5%
|2,5%
|-1,4%
|13,3%
|56,2%
|CAC
|8 262,7
|-0,1%
|0,2%
|4,1%
|1,4%
|12,7%
|31,4%
|FTSE
|10 589,99
|0,3%
|-0,1%
|2,6%
|6,6%
|28,0%
|50,9%
|FTSE MIB
|48 026,94
|-0,3%
|1,5%
|8,3%
|6,9%
|33,2%
|94,1%
|IBEX
|18 089,5
|-0,5%
|-0,1%
|5,9%
|4,5%
|39,8%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 260,41
|-2,3%
|6,4%
|12,8%
|22,7%
|56,4%
|216,9%
|ATX
|5 865,47
|-0,3%
|3,7%
|10,7%
|10,1%
|49,7%
|81,4%
|PX
|2 683,75
|-0,2%
|3,0%
|6,1%
|-0,1%
|31,4%
|143,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 410
|-2,0%
|11,3%
|22,8%
|23,7%
|78,9%
|229,0%
|Mol
|4 164
|-5,9%
|3,9%
|10,6%
|41,6%
|45,1%
|101,0%
|Richter
|12 730
|-0,8%
|2,7%
|7,2%
|29,0%
|22,6%
|46,9%
|Magyar Telekom
|2 374
|1,6%
|6,5%
|16,4%
|32,5%
|47,8%
|465,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,46
|3,7%
|-3,2%
|3,3%
|68,5%
|53,4%
|57,8%
|Brent
|99,54
|4,8%
|3,5%
|-1,0%
|63,6%
|51,1%
|48,8%
|Arany
|4 806,82
|-0,1%
|0,8%
|-3,8%
|11,1%
|45,3%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,0750
|0,0%
|-3,2%
|-6,7%
|-4,9%
|-10,4%
|1,1%
|USDHUF
|310,1479
|0,2%
|-3,9%
|-9,0%
|-5,1%
|-13,4%
|2,9%
|GBPHUF
|419,0601
|0,4%
|-3,1%
|-7,2%
|-4,9%
|-11,5%
|0,5%
|EURUSD
|1,1771
|-0,2%
|0,7%
|2,5%
|0,2%
|3,4%
|-1,7%
|USDJPY
|158,9850
|0,0%
|-0,1%
|-0,2%
|1,4%
|11,6%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,3%
|0,8%
|1,7%
|0,5%
|2,0%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 178
|0,5%
|4,7%
|0,4%
|-15,3%
|-10,6%
|22,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|0,7%
|0,5%
|2,3%
|3,5%
|0,7%
|174,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-0,5%
|0,6%
|2,8%
|4,8%
|21,7%
|-1 089,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,14
|-1,1%
|-8,8%
|-16,0%
|-10,6%
|-14,2%
|126,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: ShinjiPhotographer
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
