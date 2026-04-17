LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Miközben az európai tőzsdéken vegyes mozgásokkal indult a nap, a magyar tőzsde kis emelkedéssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban van, így jelenleg 136 872 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
