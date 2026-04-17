Felfüggeszti programját a Masterplast, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot

A Masterplast Hungária Kft. – mint a Hungarocell Felújítási Program szervezője –

2026. április 17-től azonnali hatállyal felfüggeszti a program operatív megvalósítását.

A döntés hátterében a kőolajszármazékok globális ellátási láncában kialakult rendkívüli helyzet áll: a programban felhasznált szigetelőanyagok piacán olyan mértékű, előre nem látható áremelkedés és áruhiány jelentkezett, amely a program fenntartását a jelenlegi feltételek mellett ellehetetlenítette – közölte a program dedikált honlapján közleményben a cég.

A Masterplast tájékoztatása szerint több beszállító partner vis majorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a meglévő szállítási kötelezettségeit. Ennek következtében a program működtetéséhez szükséges alapanyagok folyamatos és kiszámítható rendelkezésre állása jelenleg nem biztosítható, és az sem garantálható, hogy ezek az anyagok a program feltételeinek kidolgozásakor még ésszerűen tervezhető, gazdaságilag racionális árszinten beszerezhetők maradjanak.

A vállalat határozatlan időre függeszti fel a programot, a Masterplast a folytatás lehetőségét a piaci, gazdasági és ellátási körülmények alakulásának függvényében vizsgálja felül, és a későbbiekben ígér tájékoztatást.

A felfüggesztés a programba már jelentkezett résztvevőket eltérően érinti.

Azoknál, akiknél a kivitelezés folyamata már megkezdődött – vagyis a program keretében igényelt termékeket a résztvevő vagy a kivitelező igazolható, dokumentált módon legkésőbb a felfüggesztést megelőző napon átvette a választott Masterplast Közvetítői Ponttól –, a szervező vállalja a szerződések teljesítését és az elszámolást, a kedvezőtlen piaci folyamatokból eredő negatív következmények résztvevőkre történő áthárítása nélkül. Ezzel szemben azoknál, akiknél a kivitelezés még nem indult el, és a szükséges termékeket legkésőbb a felfüggesztést megelőző napig nem vették át, a teljesítés lehetetlenné válása miatt a már megkötött szerződések megszűnnek.

A Masterplast azt is rögzíti, hogy a program keretében új igénylések befogadására és új szerződések megkötésére a felfüggesztés ideje alatt nem kerül sor.

A program hátterét egy, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel tavaly szeptemberben kötött hosszú távú keretmegállapodás jelentette. A Masterplast akkor több mint 10 évre szóló megállapodást írt alá, amelynek értelmében a Masterplast Hungária, mint eladó vállalja, hogy az MVM egyedi megrendelései alapján Hitelesített Energia Megtakarítást (HEM) értékesít számára. A megállapodás alapján az MVM a teljes szerződéses időszak alatt mintegy 18 milliárd forint értékben vásárolhat HEM-et a Masterplast Hungáriától. A cég arra számított, hogy a magasabb kötelezettségek főként 2026-2027 folyamán keletkeznek.

A HEM-ek nagy lehetőséget jelentenek a cégnek, a negyedik negyedéves számokat is az dobta meg, a negyedéves bevétel több mint 80 százalékkal nőtt év/év alapon és rekordot döntött.

A Masterplast árfolyama esik a ma reggeli kereskedésben, 2,2 százalékos mínuszban áll a részvény.