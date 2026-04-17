Felfüggeszti programját a Masterplast, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot - Reagált a cég

Felfüggeszti ingyenes szigetelőanyag-programját a Masterplast
A Masterplast Hungária Kft. – mint a Hungarocell Felújítási Program szervezője –
2026. április 17-től azonnali hatállyal felfüggeszti a program operatív megvalósítását.
A döntés hátterében a kőolajszármazékok globális ellátási láncában kialakult rendkívüli helyzet áll: a programban felhasznált szigetelőanyagok piacán olyan mértékű, előre nem látható áremelkedés és áruhiány jelentkezett, amely a program fenntartását a jelenlegi feltételek mellett ellehetetlenítette – közölte a program dedikált honlapján közleményben a cég.
A Masterplast tájékoztatása szerint több beszállító partner vis majorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a meglévő szállítási kötelezettségeit. Ennek következtében a program működtetéséhez szükséges alapanyagok folyamatos és kiszámítható rendelkezésre állása jelenleg nem biztosítható, és az sem garantálható, hogy ezek az anyagok a program feltételeinek kidolgozásakor még ésszerűen tervezhető, gazdaságilag racionális árszinten beszerezhetők maradjanak.
A vállalat határozatlan időre függeszti fel a programot, a Masterplast a folytatás lehetőségét a piaci, gazdasági és ellátási körülmények alakulásának függvényében vizsgálja felül, és a későbbiekben ígér tájékoztatást.
A felfüggesztés a programba már jelentkezett résztvevőket eltérően érinti.
Azoknál, akiknél a kivitelezés folyamata már megkezdődött – vagyis a program keretében igényelt termékeket a résztvevő vagy a kivitelező igazolható, dokumentált módon legkésőbb a felfüggesztést megelőző napon átvette a választott Masterplast Közvetítői Ponttól –, a szervező vállalja a szerződések teljesítését és az elszámolást, a kedvezőtlen piaci folyamatokból eredő negatív következmények résztvevőkre történő áthárítása nélkül. Ezzel szemben azoknál, akiknél a kivitelezés még nem indult el, és a szükséges termékeket legkésőbb a felfüggesztést megelőző napig nem vették át, a teljesítés lehetetlenné válása miatt a már megkötött szerződések megszűnnek.
A Masterplast azt is rögzíti, hogy a program keretében új igénylések befogadására és új szerződések megkötésére a felfüggesztés ideje alatt nem kerül sor.
A program hátterét egy, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel tavaly szeptemberben kötött hosszú távú keretmegállapodás jelentette. A Masterplast akkor több mint 10 évre szóló megállapodást írt alá, amelynek értelmében a Masterplast Hungária, mint eladó vállalja, hogy az MVM egyedi megrendelései alapján Hitelesített Energia Megtakarítást (HEM) értékesít számára. A megállapodás alapján az MVM a teljes szerződéses időszak alatt mintegy 18 milliárd forint értékben vásárolhat HEM-et a Masterplast Hungáriától. Ez finanszírozta volna az ingyenes szigetelési programot (főként 2026 és 2027 folyamán), amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot – a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosította volna a Masterplast.
A HEM-ek nagy lehetőséget jelentenek a cégnek, a negyedik negyedéves számokat is az dobta meg, a negyedéves bevétel több mint 80 százalékkal nőtt év/év alapon és rekordot döntött.
Mit mond a menedzsment?
Kérdésünkre válaszolva Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az iráni háború kirobbanása óta hétről hétre eszkalálódik a helyzet a kőolaj-származékok piacán, a cég esetében a műanyag alapanyagok súlyosan érintettek. A Masterplast diverzifikált beszerzéssel rendelkezik, a kieső szállítások pótlása miatt magasabb igényekkel jelentkezett a kritikus régión kívüli partnereinél, de mivel a hiány globális, ezért a kieső mennyiségeket csak részben tudták pótolni.
Jelenleg a műanyag alapanyagokat vagy speciális vegyipari adalékokat tartalmazó termékeket érint a hiány, ezeken kívüli építőanyagoknál az ellátás stabil és folyamatos.
A polietilén, polipropilén, polisztirol és a PVC ára gyakorlatilag megduplázódott. Innentől kezdve a termék áremelését a különböző műanyagok önköltségen belüli súlya határozza meg. A legnépszerűbb hungarocell szigetelőanyag esetében a végtermék áremelése eléri a 75-80%-ot. A Masterplast partnerei felé április hónapban a meglévő készletek árelőnyére alapozva átmeneti árakat tudott biztosítani, de értelemszerűen csak korlátozott mennyiségek mellett – mondta el Tibor Dávid.
Mivel a probléma globális jellegű és a hiány általános, ezért ma a cég számára elsősorban az európai alternatívák jelentenének gyors megoldást, de ezek elérhetősége korlátos és az árak a hiánnyal párhuzamosan sokk-szerűen és azonnal növekedtek.
A jelenség egész Európát érinti, a Masterplast működési országainak többségében a hiány és a drasztikus áremelés pánikszerű piaci reakciókat váltott ki. Azonban abban bízik a Masterplast, hogy a nyár folyamán a helyzet fokozatosan konszolidálódhat, a Masterplast csoport az ellátásbiztonság biztosítására helyezi a hangsúlyt. Mindamellett az idei év során az árak visszarendeződése az iráni krízis előtti szintre nem várható.
A Hungarocell Felújítási Programnál a Masterplast első számú célja az volt, hogy miután megbizonyosodott a cég a helyzet fenntarthatatlanságáról, azonnal és egyértelműen kommunikálta a program résztvevői felé - közölte a cég.
Fontosnak tartottuk megelőzni a további károkat és sajnos ez azt is jelentette, hogy több ezer ügyfélnél felfüggesztettük a program operatív megvalósítását. A legfontosabb célunk az volt, hogy minden már megkezdett kivitelezés befejeződhessen és menet közben ne állítsuk meg. Közel 500 épület már ebben a fázisban volt, ott változatlanul biztosítjuk a befejezéshez szükséges feltételeket.
Tibor Dávid az MVM-mel kötött szerződés kapcsán elmondta, hogy stabil és jól működött, a program nem ezzel összefüggésben vált gazdaságilag fenntarthatatlanná.
A lépés bevételre gyakorolt hatásai kapcsán a cégvezető elmondta, hogy
a jelenlegi helyzet rövidtávon bevétel növekedést okoz, de természetesen ez a második félév során vissza fog ütni, és szűkíti a piaci lehetőséget.
Tibor Dávid hozzátette, hogy a program kidolgozásakor kifejezetten figyelt a cég arra, hogy növekvő árak mellett is fenntartható maradjon, de az iráni háborúra adott műanyag alapanyag-gyártói reakciók minden előzetes várakozásukat felülmúlták, extrém mértékben befolyásolva annak körülményeit. Az áremelkedés csak az egyik problémakör, ennél is nagyobb előre nem látható problémát okozott az európai szintű alapanyaghiány. A kettő együtt lehetetlenítette el gazdaságilag a program folytatását.
Esik az árfolyam
A Masterplast árfolyama esik a ma délelőtti kereskedésben, 2,6 százalékos mínuszban áll a részvény.
