LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.99%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.57%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Fontos változás jöhet a magyarok kedvenc nyaralóhelyén
Üzlet

Fontos változás jöhet a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

MTI
Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat, amely kötelező regisztrációs számot ír elő minden rövid távra kiadott szállásegység számára - mondta pénteken Zágrábban Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter.

A tervezetet pénteken bocsátották nyilvános konzultációra. A miniszter szerint a szabályozás célja a nem regisztrált szálláskiadás és a turisztikai illeték elkerülésének visszaszorítása. A tárcavezető emlékeztetett, hogy

a be nem hajtott tartozások összege 2025-ben mintegy 13 millió eurót tett ki.

Az új szabályok szerint minden rövid távú szálláskiadó köteles lesz egyedi regisztrációs számot igényelni minden szállásegységre - például szobára, apartmanra vagy nyaralóházra. A rendszer lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy az online platformokon meghirdetett szállások rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel.

Az online platformok - például az Airbnb vagy a Booking - jelentős bírságra számíthatnak, ha nem regisztrált szálláshelyeket jelenítenek meg. A törvény szűkíti azt is, hogy ki adhat ki szállást magánszemélyként:

Még több Üzlet

Ki közvetítheti a magyar focimeccseket? Pályázatot írt ki az MLSZ

Hatalmas változás Budapesten: nyáron eltűnik az összes parkolóautomata

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

a jövőben csak az ingatlan tulajdonosa és közvetlen családtagjai végezhetik ezt a tevékenységet.

A szabályozás bővíti az ellenőrzési jogosítványokat is: az illegális szálláskiadást a jövőben a vámhatóság és az önkormányzatok közterület-felügyelői is ellenőrizhetik. A javaslat szerint vendéglátóhelyeken megtiltanák az energiaitalok fogyasztását 18 év alattiak számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility