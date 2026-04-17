Hatalmas változás Budapesten: nyáron eltűnik az összes parkolóautomata

Budapest teljes területén megszüntetik nyártól a parkolóautomatákat, ezzel párhuzamosan 25 százalékkal emelkedhetnek a parkolási díjak – írja a Népszava. A lépés ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület tiltakozik, mivel szerintük ez komoly nehézséget okoz majd az autósoknak.

Még 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy leszerelik a parkolóautomatákat, azonban akkor 2026 júliusig eltolták a végrehajtást – írja a Népszava. Az indok az volt, hogy a BKK-nak időre van szüksége a BudapestGO alkalmazás fejlesztéséhez, hogy a parkolást is lehessen azon keresztül intézni. A fejlesztés azóta sem készült el, de a lapnak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal igazgatója azt mondta, hogy nyáron eltűnnek az automaták az utcákról.

Az igazgató kiemelte, hogy a BudapestGO fejlesztésére a rendelkezésre álló forrásnál magasabb összegű ajánlatok érkeztek, így az később valósulhat meg. Ugyanakkor a parkolóautomaták leszerelését már két éve azzal indokolták, hogy azok fenntartása rengeteg pénzbe kerül, Kiss Ambrus szerint van olyan kerület, ahol ez évi 100 millió forintot visz el, de átlagosan is a bevételek 60-70%-át emészti fel.

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok.

Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként - kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. A BKK felmérése szerint a kártyás fizetés aránya már most is 90 százalék feletti.

A BKK azt javasolja, hogy a készpénzben fizetőknek tartsák meg a jelenlegi sms-ben történő parkolási lehetőséget, illetve a kerületi parkolási irodákban lehessen készpénzzel is fizetni. Utóbbi esetében 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel.

Az automaták kiiktatása mellett két évvel ezelőtt arról is döntöttek, hogy 2026. július elsejével 25 százalékkal emelik a 2022 őszén bevezetett parkolási tarifákat. Ebben nincs változás. Így

az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között.

A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni, de csak este 8-ig.

Míg a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett,

a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.

A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január elsejétől megszűnik. Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen – olvasható az MTI-nek küldött közleményükben. Álláspontjuk szerint

a 2026. július 1-től bevezetésre váró új rendszer jelentősen nehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni.

Kifogásolják, hogy a tervezett rendszer hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket. Álláspontunk szerint amennyiben a rendszer fenntartása valóban aránytalanul költséges, annak felülvizsgálata indokolt, azonban a terhek növelése nem jelent megfelelő megoldást.

