Ki közvetítheti a magyar focimeccseket? Pályázatot írt ki az MLSZ

Pályázatot írt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a labdarúgó bajnokságok közvetítési jogaira a 2026/2027-es szezontól. A tendert viszonylag gyorsan le is kellene zárni, mivel a közmédia szerződése nyáron lejár, ugyanakkor a kormányváltás miatt akár új szereplők is beszállhatnak a versenybe – írja a Nemzeti Sport.

Az MLSZ honlapján jelent meg az a pályázati kiírás mely a következő szezontól a labdarúgó- és futsalbajnokságok közvetítési jogaira vonatkozik. A Nemzeti Sport cikke szerint

az érdeklődőknek április 23-áig már jelentkezniük kell előminősítésre, majd a hónap végéig be kell nyújtaniuk pályázatukat az első fordulóra.

Jelenleg az MTVA-nál vannak a közvetítési jogok, a tavaly kötött megállapodás egy évre szólt. A Csakfoci információi szerint a közmédia mellett a Sport Tv tulajdonosa, az AMC és az RTL közösen tervez most pályázni.

A tenderbe akár a kormányváltás is bekavarhat, hiszen Magyar Péter azt ígérte, hogy kormányának megalakulása után felfüggesztik a közmédia tevékenységét amíg kineveznek egy új, független felügyelő testületet. Így a pályázat ideje alatt kérdés, milyen kötelezettséget vállalhat az MTVA.

