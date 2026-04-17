Magyar Péter a Richtert is meg fogja keresni

Magyar Péter ma a Parlamentben elmondta, hogy
a Richtert is meg fogja keresni hasonló ügyben,
vélhetően a Mol osztalékfizetésére utalva.
Mint ismeretes, Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap, mielőtt Hernádi Zsolttal tárgyalt, bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. A Mol osztalékát egyébként a cég közgyűlése múlt pénteken már jóváhagyta, összesen 241,2 milliárd forint kifizetéséről van szó, amelyből 24,1 milliárd forint járna az MCC-nek. Ma reggeli hír, hogy a Mol a harmadik negyedévre halasztja az osztalékfizetést, ami felveti a gyanút, hogy a kifizetés elodázásával a Tisza kormány időt akar nyerni, hogy megteremtse a jogi alapját a nemfizetésnek, például úgy, hogy az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került.
A Richter múlt héten tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, amelyből kiderül, hogy a tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne:
- A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint.
- A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.
Vagyis összesen 120 milliárd forintot fizetne ki a Richter a törzsrészvények tuladonosainak. A Richterben jelenleg 10 százalékos részesedése van az MCC-nek, így 12 milliárd forint körüli összegről lehet szó, a vele szoros kapcsolatban álló Maecenas Universitas Corvini-nek pedig további 10 százalékos tulajdonrésze.
A Richter a Mollal ellentétben még nem tartotta meg éves rendes közgyűlését, így az osztalék egyelőre csak az igazgatóság javaslata, mértékét április 29-én hagyhatják jóvá a részvényesek.
A Richter árfolyama egyelőre nem reagál, 1,2 százalékos pluszban tartózkodik a részvény.
