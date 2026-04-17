LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Üzlet

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio
Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül. 

A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Ugranak az amerikai tőzsdék

A Hormuzi-szorossal kapcsolatos váratlan hír hatására nagy emelkedéssel indítják a napot az amerikai tőzsdék: a Dow 1,4 százalékos emelkedése mellett a Nasdaq 1,1, az S&P 500 pedig 0,9 százalékkal került feljebb.

Szakad a gázár a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

A Hormuzi-szoros teljes megnyitásának hírére nem csak az olajpiacon láthatunk markáns reakciót, de az európai gázár-jegyzések is bezuhantak.

Így reagálnak a nemesfémek

Emelkednek a nemesfémek is a javuló hangulatban, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 3,5 százalékot erősödött a mai kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Azonnal beszakadt az olaj ára!

10 százalékot zuhant a Brent jegyzése, miután kiderült: a tűzszünet hátralévő idejére teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

Pluszban az amerikai határidős indexek

Ugranak az amerikai határidős indexek a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére, a Dow futures 543 pontos, 1,1 százalékos, az S&P 500 0,8 százalékos, a Nasdaq 0,9 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Hatalmas bejelentést tett Irán: mindenki számára megnyílik a Hormuzi-szoros

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

Pattannak az európai tőzsdék

A Hormuzi-szoros megnyitásának hírére meredek emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, a DAX index 0,7 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Bezuhant az olaj ára

Azonnal 10 százalékos zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára, miután Irán külügyminisztere bejelentette: a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyre feljebb a BUX

Remek ma a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 1,6 százalékos pluszban van. A hazai blue chipek közül az OTP 2 százalékot emelkedett, a Mol eközben 2,4 százalékos, a Magyar Telekom 1,5 százalékos, a Richter pedig 0,8 százalékos pluszban van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagy esésben a Masterplast részvénye

Már 4,1 százalékos esésben van a Masterplast árfolyama, miután a vállalat közölte, hogy határozatlan időre felfüggeszti a tavaly ősszel meghirdetett szigetelési programját, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot a programba jelentkezőknek. A vállalat a kőolajszármazékok globális ellátási láncában kialakult rendkívüli helyzetre hivatkozik, ami áruhiányt és áremelkedést okozott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Magyar Péter a Richtert is meg fogja keresni

Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Egy nap alatt ötszörözött a cipőgyártó árfolyama, aminek a neve mellé odarakták az AI-t

A Vanda Research elemzőcég szerint a kisbefektetők újra elkezdtek a spekulatív részvények felé fordulni. Ennek nyomán egy újabb "mémrészvény-rali" első jelei rajzolódnak ki a piacon - számolt be a Reuters.

Jó a hangulat a tőzsdéken

Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a DAX már 0,7 százalékos pluszban van, a CAC 0,5 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig stagnál.

A magyar piac is emelkedik, a BUX 0,3 százalékos pluszban van. Többnyire emelkednek a blue chipek, élen a Magyar Telekommal (+1,8%), és a Molllal (+1,2%), egyedül az OTP van mínuszban (-0,3%).

Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről

Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk.

Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból

Extrém nagyságú pénzösszeget vontak ki a befektetési alapokból a magyarok: idén márciusban a Covid kitörése óta nem látott tőkemennyiség, 181 milliárd forint áramlott ki a BAMOSZ által nyilvántartott alapokból. Mutatjuk, mely alapokból repült ki a legtöbb tőke, és mely kategóriában hogyan változott a kezelt vagyon nagysága a mögöttünk hagyott, felettébb turbulens időszakban.

Jelentős akvizíció jöhet idén az OTP-nél

Ma tartja közgyűlését az OTP, amelyen Csányi Sándor is megszólalt. Az OTP igazgatóságának elnöke elmondta, hogy már 5 országban meghatározó bank az OTP, 11 év alatt 4,5-szeresére nőtt a hitelállomány, 14 akvizíciót hajtott végre a bankcsoport. Az elmúlt 3 évben azonban nem volt akvizíció,

de Csányi Sándor elmondása szerint idén már jöhet egy jelentős bejelentés.

Konkrétabb részleteket egyelőre nem árult el.

Az OTP árfolyama az elnök szavait követően enyhe emelkedést mutat, jelenleg 0,4 százalékos pluszban van a papír.

Ennyi volt az év az európai tőzsdéknek? A profik szerint nem sok szufla maradt a piacban

Számos elemző szerint az európai részvénypiacok előtt nem sok tér maradt az emelkedésre az idei évben. A túlságosan optimista eredményvárakozások lefelé történő korrekciója, az iráni konfliktus miatt megugrott energiaárak és a befektetők óvatossága egyaránt fékezi a szárnyalást - írta meg a Bloomberg.

Óriásit robbant a tőzsdén a mesterséges intelligencia új sztárja: itt az év eddigi legjobban teljesítő európai részvénye

Egy kevéssé ismert francia félvezetőanyag-gyártó, a Soitec SA lett 2026 legnagyobb nyertese az európai tőzsdéken. A vállalat részvényeinek árfolyama csaknem 270 százalékot emelkedett az év eleje óta. Ennek oka, hogy a befektetők folyamatosan keresik a mesterséges intelligencia fellendüléséből profitáló cégek papírjait - írta a Bloomberg.

Bizonytalan kezdés

Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze feljebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

Felfüggeszti programját a Masterplast, amely ingyen adta a szigetelőanyagot

Határozatlan időre felfüggeszti tavaly ősszel indított szigetelési programját a Masterplast, amely ingyen adta a szigetelőanyagot a programba jelentkezőknek. A vállalat a kőolajszármazékok globális ellátási láncában kialakult rendkívüli helyzetre hivatkozik, ami áruhiányt és áremelkedést okozott - derül ki a program honlapján publikált közleményből.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Miközben az európai tőzsdéken vegyes mozgásokkal indult a nap, a magyar tőzsde kis emelkedéssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját.

300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél

Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt

Reed Hastings, a Netflix társalapítója és elnöke 29 év után távozik a streamingóriástól. A lépés különösen érzékeny időszakban érkezik, hiszen a cég a lassuló növekedés és a meghiúsult Warner Bros. Discovery-fúzió után épp új növekedési irányokat keres.

Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál. Az ügy előzménye volt, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap bejelentette: elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az alapítvány a jelenlegi állás szerint 24,1 milliárd forinthoz jutna.

Bizonytalan nyitás jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,9 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,24 százalékot esett, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári kereseti adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózóna februári külkereskedelmi egyenlege hozhat mozgást az európai piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 578,72 0,2% 0,8% 3,5% 1,1% 22,5% 42,0%
S&P 500 7 041,28 0,3% 3,2% 5,1% 2,9% 33,5% 68,2%
Nasdaq 26 333 0,5% 5,0% 6,8% 4,3% 44,2% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 518,34 2,4% 6,5% 10,7% 18,2% 75,5% 100,5%
Hang Seng 26 394,26 1,7% 2,5% 2,2% 3,0% 25,3% -8,9%
CSI 300 4 736,61 1,1% 3,7% 1,4% 2,3% 25,5% -4,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 154,47 0,4% 1,5% 2,5% -1,4% 13,3% 56,2%
CAC 8 262,7 -0,1% 0,2% 4,1% 1,4% 12,7% 31,4%
FTSE 10 589,99 0,3% -0,1% 2,6% 6,6% 28,0% 50,9%
FTSE MIB 48 026,94 -0,3% 1,5% 8,3% 6,9% 33,2% 94,1%
IBEX 18 089,5 -0,5% -0,1% 5,9% 4,5% 39,8% 110,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 136 260,41 -2,3% 6,4% 12,8% 22,7% 56,4% 216,9%
ATX 5 865,47 -0,3% 3,7% 10,7% 10,1% 49,7% 81,4%
PX 2 683,75 -0,2% 3,0% 6,1% -0,1% 31,4% 143,1%
Magyar blue chipek              
OTP 43 410 -2,0% 11,3% 22,8% 23,7% 78,9% 229,0%
Mol 4 164 -5,9% 3,9% 10,6% 41,6% 45,1% 101,0%
Richter 12 730 -0,8% 2,7% 7,2% 29,0% 22,6% 46,9%
Magyar Telekom 2 374 1,6% 6,5% 16,4% 32,5% 47,8% 465,2%
Nyersanyagok              
WTI 96,46 3,7% -3,2% 3,3% 68,5% 53,4% 57,8%
Brent 99,54 4,8% 3,5% -1,0% 63,6% 51,1% 48,8%
Arany 4 806,82 -0,1% 0,8% -3,8% 11,1% 45,3% 170,2%
Devizák              
EURHUF 365,0750 0,0% -3,2% -6,7% -4,9% -10,4% 1,1%
USDHUF 310,1479 0,2% -3,9% -9,0% -5,1% -13,4% 2,9%
GBPHUF 419,0601 0,4% -3,1% -7,2% -4,9% -11,5% 0,5%
EURUSD 1,1771 -0,2% 0,7% 2,5% 0,2% 3,4% -1,7%
USDJPY 158,9850 0,0% -0,1% -0,2% 1,4% 11,6% 46,1%
GBPUSD 1,3523 -0,3% 0,8% 1,7% 0,5% 2,0% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 178 0,5% 4,7% 0,4% -15,3% -10,6% 22,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 0,7% 0,5% 2,3% 3,5% 0,7% 174,0%
10 éves német állampapírhozam 3 -0,5% 0,6% 2,8% 4,8% 21,7% -1 089,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,14 -1,1% -8,8% -16,0% -10,6% -14,2% 126,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

